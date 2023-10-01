الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يحتفل بعيد ميلاده الـ99

شفق نيوز/ يحتفل الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، اليوم الأحد، بعيد ميلاده التاسع والتسعين مع زوجته روزالين وأبنائهما وأحفادهما في مدينة بلاينز بولاية جورجيا.

وسيكون الاحتفال في نفس المبنى، المكون من طابق واحد، والذي عاش فيه آل كارتر قبل انتخابه لأول مرة عضوا في مجلس الشيوخ عن جورجيا عام 1962.

وتعتبر عائلة كارتر الاحتفال وسيلة لتكريم إرثه الشخصي.

لكن التهاني بعيد ميلاد الرئيس الأسبق انهمرت من جميع أنحاء العالم أيضا.

وارتدى مشاهير وشخصيات سياسية قبعات كتب عليها (جيمي كارتر 99) وهم يبثون رسائل مصورة للرئيس الأسبق.

وأعلنت مكتبة ومتحف جيمي كارتر ومركز كارتر تخصيص عطلة نهاية أسبوع كاملة للاحتفال، وسيتضمن ذلك حفل تجنيس لتسعة وتسعين مواطنا أمريكيا جديدا، الأحد.

وتولى كارتر الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي منصب رئيس الولايات المتحدة الـ39 في الفترة من 1977 إلى 1981، قبل أن يخسر انتخابات الولاية الثانية أمام الجمهوري، رونالد ريغان.

وحاز عام 2002 جائزة نوبل للسلام على خلفية "عقود من جهوده الدؤوبة لإيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية".