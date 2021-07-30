الرياضة وكورونا علاقة "وطيدة" للقضاء على الفيروس

شفق نيوز / تشكل ممارسة الرياضة بشكل منتظم ويومي، بحسب أطباء اختصاص، أهمية بالغة في التقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك في القضاء على الفيروس داخل أجساد ممارسي الرياضة.

وقالت الدكتورة الاختصاص في مجال الرياضة، إيمان صبيح، لوكالة شفق نيوز، إن "ممارسة الرياضة حالة صحية، حتى للمصابين بفيروس كورونا، ينبغي عليهم المشي ربع ساعة بشكل يومي".

وأوضحت صبيح، أن "رياضة الجري ينشط الدورة الدموية، وكثير من الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وكانوا يمارسون الرياضة تحسنت حالتهم أثناء المشي في أجواء مريحة".

ولفتت إلى أن "الرقود يساعد على الكسل ويسبب هجمة من الوباء على الجسد"، مؤكدة أن "المشي يساعد على العامل النفسي والصحي"، نافية في الوقت نفسه "تسبب الرياضة لمشكلات لدى الملقحين الذين يمارسون الرياضة".

أما فيما يخص "الحمية الغذائية" (الدايت) وعلاقته بالمصابين بفيروس كورونا، قالت صبيح، إن "الغذاء الصحي يجب أن يتم من خلال أخذ الكمية الجديدة والميل إلى الخضروات الطازجة والفواكه بشكل أكثر".