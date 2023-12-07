الرقم 1 يضع مذيعة شهيرة بمأزق يجبرها على الاعتذار

شفق نيوز/ في تصرف صادم، قامت مذيعة قناة BBC المخضرمة "مريم موشيري" بحركة بذيئة على الهواء مباشرة، لتدرك سريعاً أن الكاميرا صورتها أمام المشاهدين فأنزلت اصبعها وبدأت تقرأ العناوين.

وظهرت المذيعة في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وهي على الهواء وتقوم بالحركة البذيئة، لكنها أدركت أنها كانت على الهواء لتعود لقراءة الأخبار وكأن شيئا لم يكن.

بدورها، قدمت المذيعة اعتذاراً في حسابها قائلة: "مرحباً جميعاً، بالأمس قبل نهاية الساعة كنت أمزح مع فريق العمل في الاستوديو. كنت أتظاهر بالعد التنازلي بينما كان المدير يعدّ معي تنازلياً من 10-0.. وعندما وصلنا إلى 1، أدرت إصبعي على سبيل المزاح ولم أدرك أنه سيتم التقاط هذا بالكاميرا".

كما تابعت "لقد كانت مزحة خاصة مع الفريق وأنا آسفة جداً لأنها خرجت على الهواء! لم يكن في نيتي أن يحدث هذا، وأنا آسفة إذا أساءت أو أزعجت أي شخص. فأنا لم أكن أقصد المشاهدين بهذه الحركة، وقد كانت مجرّد نكتة سخيفة موجهة لعدد قليل من زملائي".

وانهالت الانتقادات اللاذعة على المذيعة المخضرمة، ووصف البعض ما حدث سقطة كبيرة في تاريخها، فيما أشاد آخرون باعتذارها وشفافيتها بالقول إنها كانت "مزحة".

يذكر أن المذيعة عمرها 46 عاماً وهي من أصول إيرانية، من مواليد طهران، عملت كمقدمة أخبار في BBC لأكثر من 15 عاماً قبل ترقيتها لمنصب "كبير مقدمي البرامج" في 2019، وشقت طريقها نحو النجاح بإجراء مقابلات مع أبرز الرؤساء التنفيذيين في العالم بمن فيهم جيف بيزوس.