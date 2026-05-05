"الرفاهية تصبح عبئاً".. بيزوس يعرض يخته الأكبر في ‏العالم بنصف مليار دولار

أفادت صحيفة‎‎"Page Six" ‎، يوم الثلاثاء، بأن مؤسس شركة ‏أمازون للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية جيف بيزوس، ‏عرض يخته الشراعي‎ "Koru" ‎للبيع مقابل 500 مليون دولار‎.‎

وذكرت الصحيفة، أن طول اليخت المذكور 417 قدماً (127 ‏متراً)، وهو حالياً أكبر يخت شراعي في العالم.‏

وأكدت، أن جيف بيزوس يعرض قصره العائم كورو الذي تبلغ ‏قيمته 500 مليون دولار للبيع بهدوء لأنه كبير جداً بحيث ‏يصعب إدارته.‏

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه نظراً لضخامة اليخت، لا ‏يمكنه الرسو مع اليخوت الخاصة الأخرى في فلوريدا في مرسى ‏واحد‎.‎

وفي آذار/ مارس الماضي، أفادت الأنباء بأن بيزوس اشترى ‏أراضي في جزيرة تُعرف باسم "مخبأ المليارديرات" في فلوريدا ‏مقابل 339 مليون دولار‎.‎

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن ‏ثروة أغنى 500 شخص في العالم نمت بمقدار قياسي بلغ 2.2 ‏تريليون دولار.‏