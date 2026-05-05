"الرفاهية تصبح عبئاً".. بيزوس يعرض يخته الأكبر في العالم بنصف مليار دولار
شفق نيوز- متابعة
أفادت صحيفة"Page Six" ، يوم الثلاثاء، بأن مؤسس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية جيف بيزوس، عرض يخته الشراعي "Koru" للبيع مقابل 500 مليون دولار.
وذكرت الصحيفة، أن طول اليخت المذكور 417 قدماً (127 متراً)، وهو حالياً أكبر يخت شراعي في العالم.
وأكدت، أن جيف بيزوس يعرض قصره العائم كورو الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار للبيع بهدوء لأنه كبير جداً بحيث يصعب إدارته.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه نظراً لضخامة اليخت، لا يمكنه الرسو مع اليخوت الخاصة الأخرى في فلوريدا في مرسى واحد.
وفي آذار/ مارس الماضي، أفادت الأنباء بأن بيزوس اشترى أراضي في جزيرة تُعرف باسم "مخبأ المليارديرات" في فلوريدا مقابل 339 مليون دولار.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن ثروة أغنى 500 شخص في العالم نمت بمقدار قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار.