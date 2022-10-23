"الرسالة الخفية" أبرزها.. ثلاث مزايا لواتساب يجب معرفتها

شفق نيوز / تطبيق واتساب أحد أبرز تطبيقات المحادثات عالمياً، إذ يستخدم من قبل الملايين بشكل يومي ودائم، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون، هو الميزات "الخفية" لهذا التطبيق، التي تسهل استخدامه اليومي.

حذف الرسائل

تعد القدرة على محو رسالة بعد إرسالها أحد إنجازات "واتساب" الكبرى في آخر أعوام، وعلى عكس خدمات المراسلة الأخرى، عندما تحذف نصا من مربع دردشة واتساب، فإنه يزيله للجميع، وليس لك فقط".

وهذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا قمت بإرسال رسالة إلى دردشة خاطئة أو إذا كانت رسالتك تحتوي على خطأ، كما يمكن مسح رسالة عن طريق فتح واتساب ثم الانتقال إلى الدردشة التي تحتوي على الرسالة، وبمجرد تحديد موقع الرسالة، ستحتاج إلى النقر عليها مع الاستمرار حتى يظهر "حذف"، عبر الضغط على "حذف" ثم "حذف للجميع".

وسيتم استبدال الرسائل التي تم حذفها بنجاح لدى الجميع بالرسائل التالية: "تم حذف هذه الرسالة".

الرسالة الخفية

ميزة أخرى جيدة للخصوصية يجب أن يعرفها الجميع على واتساب، هي كيفية إرسال رسالة أو صورة أو مقطع فيديو يختفي بعد فترة محددة، فإذا قمت بتشغيل هذه الميزة، فستجعل أي رسائل جديدة في الدردشة تختفي بعد 7 أيام.

للقيام بذلك، انتقل إلى الدردشة المحددة، ثم انقر فوق اسم الشخص في الجزء العلوي من الدردشة، ثم انقر فوق "إخفاء الرسائل"، وانقر فوق "تشغيل".

يمكن أيضا إرسال صورة أو مقطع فيديو يتم إخفاؤه بمجرد أن يشاهده المستلم مرة واحدة، وتعتبر هذه الخاصية مفيدة عند إرسال معلومات حساسة، مثل التفاصيل المصرفية.

واتساب الحاسوب

شيء آخر رائع في واتساب هو أن الخدمة لا تقتصر على هاتفك المحمول فحسب، بل يمكنك أيضا استخدامها على جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول.

يوجد تطبيق متصفح يمكنك الوصول إليه كمستخدم واتساب، والذي يقوم بمزامنة كل شيء من هاتفك إلى الكمبيوتر المحمول.

هذا الأمر مفيد إذا أردت الإجابة على واتساب خلال العمل على الكمبيوتر، دون النظر كل 5 دقائق على شاشة الهاتف.