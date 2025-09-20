"الرحيل الرقمي"..الذكاء الاصطناعي يعيد الأموات إلى دائرة التواصل

شفق نيوز- متابعة

في السنوات الأخيرة، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لتسريع الأعمال أو تعزيز الإنتاجية، بل تحوّل إلى مساحة تتقاطع فيها التكنولوجيا مع أكثر المشاعر الإنسانية حساسية مثل الحزن والفقد.

فبينما اعتاد الناس منذ سنوات استخدام منصات مثل فيسبوك وإنستغرام في ذكرى ذويهم الراحلين من خلال الصور والفيديوهات والمنشورات التذكارية، ظهر اليوم اتجاه جديد أكثر إثارة للجدل يُعرف بـ"الرحيل الرقمي".

وتلجأ شركات ناشئة حول العالم إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لصناعة نسخ رقمية تحاكي أصوات وصور وتصرفات المتوفين، بهدف بقائهم في دائرة التواصل مع أحبائهم.

على منصات التواصل الاجتماعي، أصبح من المألوف أن ينشر الأبناء صور آبائهم الراحلين، أو أن يخصص الأصدقاء مساحة افتراضية لتذكر شخص فارق الحياة، وهي ظاهرة وُصفت بأنها "تريند الذكرى"، لكن دخول الذكاء الاصطناعي على الخط نقل التجربة من مجرد أرشفة للصور إلى إعادة صوت وصورة الشخص المتوفى بشكل تفاعلي، بحيث يمكن للمستخدمين التحدث معه افتراضياً وكأنه حاضر بينهم.

وبحسب مواقع مثل HereAfter AI الأمريكية وDeepBrain AI الكورية الجنوبية، فقد طوّرت "تطبيقات تسمح بتخزين تفاصيل دقيقة عن حياة الشخص قبل رحيله، من صوته وإجاباته على الأسئلة الشخصية، وصولاً إلى ملامح وجهه، ليتمكن أهله من التواصل معه لاحقاً وكأنه ما زال على قيد الحياة".

وبحسب تقارير نشرتها "BBC وMIT Technology Review"، فإن "هذه التطبيقات بدأت تلقى رواجاً بين بعض العائلات التي تبحث عن وسيلة لتخفيف وطأة الفقد".

ورغم الإقبال المتزايد، فإن الظاهرة أثارت جدلاً عالمياً واسعاً، فبينما يرى البعض أنها وسيلة إنسانية تخفف الحزن وتبقي الذكريات، يحذر آخرون من أن الاعتماد على نسخ اصطناعية قد يعيق عملية التقبّل النفسي لفكرة الرحيل، كما تطرح الظاهرة أسئلة أخلاقية ودينية، هل يحق لشركة خاصة أن "تبعث" شخصاً من جديد في هيئة افتراضية؟ وهل يتوافق ذلك مع القيم الإنسانية والدينية التي تنظر إلى الموت باعتباره نهاية حاسمة للحياة؟

وفي العالم العربي، تتخذ القضية بُعداً أكثر حساسية، فقد أوضح خبراء في المركز القومي للبحوث بالقاهرة بحسب "سكاي نيوز عربية" أن "الرحيل الرقمي يمثل تحدياً مزدوجاً، فهو من جهة يعكس الإمكانات اللامحدودة للتكنولوجيا، لكنه من جهة أخرى يصطدم بالتصورات الدينية والاجتماعية للمنطقة".

ويؤكد أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة عاصم حجازي، أن "الظاهرة تمثل امتداداً لثقافة إحياء الذكرى الرقمية التي انتشرت عبر فيسبوك خلال العقد الماضي، لكنها اليوم تنتقل إلى مستوى أكثر تعقيداً، حيث لم يعد الأمر يقتصر على صور ومنشورات، بل على محادثات تفاعلية تخلق شعوراً زائفاً بالوجود".

ويرى أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة جمال فرويز بحسب "سكاي نيوز عربية" أن "هذه التطبيقات قد تؤدي إلى عزلة أكبر بين الأفراد، إذ يفضّل البعض الانغماس في التواصل مع نسخة افتراضية على مواجهة الواقع والتعايش مع الفقد"، بينما يشير خبراء تكنولوجيا المعلومات في الجامعات المصرية إلى أن "الرحيل الرقمي قد يصبح مستقبلاً صناعة تجارية ضخمة، خاصة إذا دخلت شركات كبرى في هذا المجال".