الراصد الهولندي يتنبأ بزلازل تصيب الشرق الاوسط والعراق

شفق نيوز/ حدد راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس اليوم الخميس، المناطق التي ستتأثر بالنشاط الزلزالي للأرض في منطقة الشرق الأوسط في الأيام القريبة القادمة.

وكتب عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس "يبدو أن حالات الطقس غير المألوفة لا تزال مستمرة على هذا الجانب من الكوكب" - في إشارة إلى منطقة الشرق الأوسط-، مرفقا إياها بخريطة نشرتها الهيئة البحثية التي يرأسها SSGEOS توضح منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في الجنوب عند اليمن في خليج عدن وشمالاً جهة العراق وتركيا وسوريا وإيران.

وقبل ذلك نشر الخبير المثير للجدل منشورا عبر منصة "إكس" يوم الأربعاء وقال "بالأمس، كانت الأرض في اقتران مع عطارد والزهرة وأيضًا اقتران قمري مع المريخ، مما قد يؤدي إلى نشاط زلزالي قوي إلى كبير في الأيام القليلة المقبلة".

وكان راصد الزلازل الشهير قد لفت إلى احتمال حدوث نشاط زلزالي أكبر في اليوم الخامس عشر أو السادس عشر من الشهر الجاري إلا أن لا شيء حدث.

وحدد تنبؤاته في تركيا والشرق الأوسط وإفريقيا. ويقول إنه وبعد فترة طويلة تم رصد حالات طبيعية غير مألوفة في هذه المناطق، قائلا "بالنظر إلى حجم الشذوذ، أتوقع حدوث زلزال بقوة 6 درجات".

كما قال إن تركيا وسوريا ولبنان، وخاصة تركيا، هي المنطقة الأكثر نشاطًا زلزاليًا.