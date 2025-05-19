الذهب يسلب حياة خمسة شباب في مصر

شفق نيوز/ لقي خمسة شباب كانوا ينقبون عن الذهب بطريقة غير شرعية في محافظة أسوان المصرية، مصرعهم بعد أن ضلوا طريق العودة مرة أخرى ما أدى إلى هلاكهم في نفس منطقة التنقيب.

وتلقت الأجهزة الأمنية في أسوان إخطارًا يفيد بعثور عدد من الأهالي على 5 جثامين لشباب لقوا مصرعهم في منطقة جبال العلاقي.

وبينت التحريات أن الشباب الخمسة توجهوا إلى منطقة العلاقي بهدف التنقيب عن الذهب، وبعد أن انتهوا من أعمال التنقيب وفي طريقهم للعودة ضلوا الطريق، ونظرًا لارتفاع درجات الحرارة لقوا مصرعهم في نفس المكان.

وبعد أيام من تغيبهم وبحث الأهالي الذين كانوا على صلة بهم في مناطق التنقيب عن الذهب وجدوهم بمنطقة العلاقي.

وتم إيداع جثامين جميع المتوفين بمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

يذكر أن حوادث الوفاة أثناء التنقيب العشوائي عن الذهب في صحراء أسوان تتكرر بسبب المخاطر الطبيعية وصعوبة التضاريس، ما يدفع السلطات المصرية إلى التحذير من مخاطر هذه الممارسات غير المرخصة.

خلال الآونه الآخيرة، كان هناك عدد من المناطق الجبلية في محافظة أسوان المصرية، يتوجه إليها عدد كبير من الشباب المعروفين باسم "الدهابة" للبحث فيها عن الذهب بطريقة غير شرعية من خلال عملية التنقيب.