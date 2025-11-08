الذكاء الاصطناعي يُنجب "Zozan C".. أول مطربة كوردية رقمية

شفق نيوز- أربيل

في تجربة غير مسبوقة على الساحة الكوردية، برزت شخصية فنية تُعرف باسم "Zozan C." وُصفت بأنها أول مغنية كوردية رقمية يتم إنتاجها بالكامل تقريباً عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، في مشروع يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والهوية الثقافية.

ويقف وراء المشروع المهندس والموسيقي الكوردي المقيم في برلين بيجار كوبان (Bijar Koban)، الذي استخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتوليد الصوت والموسيقى والصورة عبر أكثر من 30 أغنية، بهدف خلق فنانة افتراضية قادرة على أداء أغنيات بالكوردية بمزيج من الأساليب الموسيقية الحديثة، من بينها الروك والريغي والهيفي ميتال.

ويأتي المشروع في إطار موجة عالمية متسارعة من الفنانين الافتراضيين الذين جرى توليد أصواتهم وصورهم عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي، في تجارب مشابهة لشخصيات رقمية شهيرة مثل Hatsune Miku في اليابان وNoonoouri في ألمانيا، واللتين حصلتا على عقود إنتاج رسمية وحققتا ملايين المشاهدات عبر المنصات الموسيقية العالمية.

وفي أحدث تطور بهذا المجال، وقّعت المغنية الافتراضية Xania Monet، التي تم ابتكارها بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، عقداً بقيمة ثلاثة ملايين دولار مع شركة الإنتاج الأمريكية Hallwood Media، لتصبح واحدة من أولى الحالات التي تُبرم فيها شخصية رقمية صفقة موسيقية بهذا الحجم، في خطوة تُكرّس التحول الكبير الذي تشهده صناعة الموسيقى نحو العالم الافتراضي.