الذكاء الاصطناعي يكشف مؤشرات صحية خفية من دراسات النوم التقليدية

شفق نيوز- متابعة

توصل باحثون إلى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات دراسات النوم الروتينية يمكن أن يكشف مؤشرات حيوية تنبئ بمخاطر صحية واسعة تتجاوز بكثير ما يرصده الأطباء بالطرق التقليدية.

وتُجرى دراسات النوم عادة للكشف عن انقطاع التنفس الانسدادي النومي، وهو اضطراب شائع يسبب انسداداً متكرراً في مجرى الهواء أثناء النوم نتيجة ارتخاء عضلات الحلق، فيما يعتمد الأطباء غالباً على مؤشر انقطاع التنفس ونقصه الذي يقيس متوسط عدد نوبات توقف التنفس والتنفس السطحي في الساعة.

وبحسب دراسة نُشرت في دورية نيتشر العلمية، قام الباحثون بتدريب نموذج ذكاء اصطناعي على تحليل بيانات أكثر من 10 آلاف دراسة نوم وربطها بالسجلات الطبية طويلة الأمد للمرضى، ليتمكن من تحديد أنماط فسيولوجية خفية لم تكن تُؤخذ بالحسبان سابقاً.

وأظهر التحليل وجود خمسة أنماط فرعية للمرضى تختلف بشكل كبير في مستوى المخاطر الصحية المستقبلية، إذ تبين أن الأشخاص ضمن الفئة الأعلى خطورة كانوا أكثر عرضة للوفاة خلال السنوات الخمس التالية بمعدل الضعف مقارنة بالفئة الأقل خطورة، وهو فارق لم يتمكن المؤشر التقليدي من اكتشافه.

كما كشفت النتائج أن أفراد المجموعة الأعلى خطورة ترتفع لديهم احتمالات الإصابة بقصور القلب بنسبة 65%، والنوبات القلبية بنسبة 84%، والضعف الإدراكي بنسبة 93%، فيما تزيد احتمالات الإصابة بالرجفان الأذيني والصرع بأكثر من 200% مقارنة بالمجموعة الأقل خطورة.

وأشار الباحثون إلى أن نموذج الذكاء الاصطناعي حافظ على دقته لدى الرجال والنساء على حد سواء، في حين أظهر المؤشر التقليدي أداءً أفضل لدى الرجال فقط في الدراسات السابقة.

وأكد الفريق البحثي صحة النتائج بعد اختبار النموذج على قاعدة بيانات مستقلة تضم أكثر من 6 آلاف مريض.

وقالت قائدة الدراسة، الأستاذة في جامعة واشنطن رينا ميهرا، إن الأطباء اعتادوا لعقود تلخيص دراسة النوم في عدد محدود من المؤشرات، مضيفة أن الذكاء الاصطناعي يتيح الاستفادة من "الثراء الكامل للبيانات الفسيولوجية أثناء النوم"، بما يساعد على تحسين التنبؤ بالمخاطر الصحية المستقبلية.