الذكاء الاصطناعي يقتحم مجال تنظيف الملابس.. سامسونج تطلق Bespoke

خلال شهر أكتوبر الماضي، أعلنت شركة سامسونج عن توفر غسالة Bespoke العصرية في العراق والتي سبق أن تم الكشف عنها في معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2022 وحدث Bespoke Home 2022. هذه الغسالة المميزة هي آخر ما توصلت اليه سامسونج من ابتكارات الذكاء الاصطناعي التي تم دمجها مع مفهوم Bespoke.

غسالة Bespoke تحتوي على باب من الزجاج المقوّى حتى تبقى رائعة المنظر لفترة أطول، حتى ان تم استخدامها كثيراً. فهذا الزجاج المقوّى الغير قابل للخدش مقارنة بغيره من أبواب البلاستيك. كما أنه يوفّر منظراً أنيقاً وقدرة على مشاهدة ما بداخل الغسالة.

تعمل غسالة Bespoke على تحويل المنظف إلى فقاعات يتم امتصاصها بسرعة في الغسيل، مما يوفر تقليل استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 70%، وذلك بفضل تقنية AI Ecobubble المتطورة.

تتيح الغسالة الذكية لمستخدميها تقليل إهدار الطاقة باستخدام دورة الغسيل بالذكاء الاصطناعي، والتي تحدد المستويات المثلى للمياه والمنظفات، ثم تعدل أوقات النقع والشطف والدوران.

تستخدم الغسالة الجديدة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎﻛﺲ اﻟﺮﻗﻤﻲ وﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل على أداء أﻛﺜﺮ ﻫﺪوءا وأعلى ﻛﻔﺎءة رﻏﻢ اﺳﺘﻬﻼك ﻛﻬﺮﺑﺎء أﻗﻞ من أي محرك عام وذلك للحصول على فعالية أﻋلى وﺿﺠﻴﺞ أﻗﻞ وأداء ﻳﻌﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼً. ﺗﻘﺪم ﻟﻚ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﺎﻧﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ وﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻀﻤﺎن 20 ﺳﻨﺔ على الإنفيرتر.

غسالة Bespoke مزودة بتقنية Q-Drive، التي تعمل على ﺗﻘﻠﻴﻞ وﻗﺖ اﻟﻐﺴﻴﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ %50، كما ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ دوران اﻟﺤﻮض اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ودﻓﻌﺎت اﻟﻤﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ. لذا ﻓﺈن اﺧﺘﺮاق اﻟﻤﺴﺤﻮق ﻳﻜﻮن أﺳﺮع ﻓﻴﻐﺴﻞ اﻟﻤﻼﺑﺲ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻧﻌﻮﻣﺔ.

بالإضافة الى هذه المميزات الرائعة، برزت ميزة امكانية استخدام ﺗﻄﺒﻴﻖ SmartThings اﻟﺬي ﻳﺤﻠﻞ أﻧﻤﺎط الغسيل للمستخدمين، حيث تقترح عليهم دورات ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻐﺴﻴﻞ. ومع خاصية الذكاء الاصطناعي، ستقوم غسالة Bespoke بتذكر أنماط المستخدمين في الغسيل وتطبيقها مرة أخرى بشكل أوتوماتيكي وبرنامج الغسيل عن طريق الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على الحساسات بطريقة تلقائية.

الغسالة الجديدة متوفرة بسعة 11 كغ التي تتميز بمحرك دوران 1400 دورة، و23 برنامج، بالإضافة الى محرك ديجيتال إنفيرتر، وتتوفر باللون الأسود اللامع.

يذكر أن شركة سامسونج كانت قد أعلنت عن شمول غسالاتها الجديدة الآن بضمان لمدة 20 عامًا وعلى جميع أجهزتها المنزلية الرقمية المزودة بمحرك ديجيتال إنفيرتر.