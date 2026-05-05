الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم تفسير الأحلام

شفق نيوز- متابعة

أظهرت دراسة حديثة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على تحليل الأحلام، سواء كانت واقعية أو خيالية، من خلال فهم اللغة التي يستخدمها الأشخاص عند وصف تجاربهم أثناء النوم، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية تفسير الأحلام بأساليب علمية متقدمة.

واعتمد الباحثون في الدراسة على نماذج متطورة من معالجة اللغة الطبيعية، حيث تم تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي على مجموعة كبيرة من تقارير الأحلام التي رواها أشخاص، بهدف تحليل الأنماط اللغوية والرمزية المرتبطة بها، واستخلاص دلالاتها النفسية.

وبيّنت النتائج أن هذه الأنظمة استطاعت التمييز بين أنواع مختلفة من الأحلام، وربطها بحالات نفسية معينة، مثل القلق أو التوتر أو التجارب اليومية، ما يشير إلى أن الأحلام ليست عشوائية بالكامل، بل تعكس عمليات عقلية منظمة.

كما أظهرت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحديد الفروقات بين الأحلام الواقعية وتلك الخيالية أو الغريبة، عبر تحليل بنية السرد والمفردات المستخدمة، وهو ما يعزز الفرضية القائلة بأن الأحلام تحمل أنماطًا يمكن دراستها علميًا.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تسهم في تطوير أدوات جديدة لفهم الحالة النفسية للأفراد، وربما تساعد مستقبلًا في الكشف المبكر عن بعض الاضطرابات النفسية، من خلال تحليل محتوى الأحلام بشكل منهجي.

وفي الوقت ذاته، شدد مختصون على أن تفسير الأحلام لا يمكن أن يكون آليًا بالكامل، نظرًا للطبيعة المعقدة للتجربة الإنسانية، حيث تلعب العوامل الشخصية والعاطفية دورًا مهمًا في تشكيل الأحلام، وهو ما قد لا تتمكن الخوارزميات من استيعابه بشكل كامل.

وتعكس هذه التطورات اتجاها متزايدا نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات غير تقليدية، من بينها دراسة الوعي والذاكرة والعقل البشري، وهو ما قد يفتح آفاقًا جديدة في علم النفس والعلوم العصبية خلال السنوات المقبلة.