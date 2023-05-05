الذكاء الاصطناعي يغذي الاحتيال المجاني عبر الإنترنت

شفق نيوز /حذر خبراء من أن تقنية الذكاء الاصطناعي تغذي انفجاراً في عمليات احتيال باستنساخ الصوت.

ويمكن للمحتالين الآن تقليد صوت الضحية باستخدام مقتطف صوتي مدته ثلاث ثوان فقط، وغالبا ما يتم سرقته من ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية.

ثم يتم استخدامه للاتصال بصديق أو أحد أفراد الأسرة لإقناعهم بأنهم في مأزق وبحاجة ماسة إلى المال.

ويقول واحد من كل أربعة بريطانيين إنه أو شخصا يعرفه قد استُهدف بعملية الاحتيال هذه، وفقا للمتخصصين في الأمن السيبراني McAfee.

ومن المقبول تصديق أن غالبية المتضررين اعترفوا بأنهم فقدوا أموالا نتيجة لذلك، مع تكبد حوالي ثلث الضحايا أكثر من 1000 جنيه إسترليني.

وذكر تقرير صادر عن الشركة أن الذكاء الاصطناعي قد "غير اللعبة بالفعل لمجرمي الإنترنت''، مع توفر الأدوات اللازمة لتنفيذ عملية الاحتيال مجانا عبر الإنترنت.

ويقود الخبراء والأكاديميون والرؤساء من جميع أنحاء صناعة التكنولوجيا، الدعوات لتشديد التنظيم على الذكاء الاصطناعي لأنهم يخشون أن يخرج القطاع عن السيطرة.

وأوضح تقرير McAfee عن "الدجال الاصطناعي" إن استنساخ صوت شخص ما أصبح "أداة قوية في ترسانة مجرمي الإنترنت'' - وليس من الصعب العثور على الضحايا.