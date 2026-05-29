"الذكاء الاصطناعي" يعيد تشكيل آيفون وفيجن برو

تعمل شركة "أبل" على إدخال الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق داخل أجهزتها، فيما أشارت التوقعات إلى أنها قد تكون مؤثرة على مستقبل "آيفون" ونظارة "فيجن برو".

وتتجه الشركة إلى دمج هذه التقنيات داخل ميزات النظام نفسه، بدل التركيز على إطلاق منتجات ذكاء اصطناعي جديدة بشكل مباشر.

وبحسب التقارير، فإن "أبل" لا تسعى لمنافسة شركات الذكاء الاصطناعي عبر روبوتات دردشة مستقلة فقط، بل تعمل على جعل الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسياً من تجربة الاستخدام اليومية.

هذا يشمل تحسين ميزات الوصول "إمكانية الوصول"، وتسهيل التفاعل مع الجهاز عبر الصوت والفهم السياقي للمستخدم.

وهذا التوجه يعني أن الذكاء الاصطناعي لن يكون إضافة، بل طبقة أساسية داخل نظام التشغيل على آيفون وفيجن برو، ما قد يغير طريقة استخدام الأجهزة بالكامل على المدى الطويل.

وأوضحت التقارير، أن هذه الخطوة قد تجعل أجهزة آيفون أكثر اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي في الوظائف اليومية، مثل المساعدة الصوتية، وتخصيص التجربة، وتحسين التفاعل مع التطبيقات.

بدل أن تكون الميزة مقتصرة على أدوات منفصلة، ستصبح جزءًا من النظام نفسه، ما قد يرفع من أهمية الأجهزة الحديثة مقارنة بالإصدارات القديمة.

أما نظارة فيجن برو، فقد تكون من أبرز المستفيدين من هذا التحول، فبحكم طبيعتها كجهاز حوسبة مكانية، فإن دمج الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز تجربة التفاعل مع البيئة الافتراضية، مثل فهم الإيماءات، وتحليل السياق البصري، وتقديم مساعدات ذكية داخل المساحة ثلاثية الأبعاد.

وترى التقارير أن هذا التطوير قد يجعل فيجن برو أكثر أهمية في الاستخدامات الاحترافية والتعليمية والطبية مستقبلًا.

على عكس شركات التكنولوجيا الأخرى التي تطلق منتجات ذكاء اصطناعي بشكل واضح، تتبع أبل نهجًا أكثر هدوءاً.

وتفضل أبل إدخال التحسينات تدريجيًا داخل النظام دون الإعلان عن تغييرات ثورية منفصلة، وهذا الأسلوب يعكس استراتيجية الشركة المعتادة في جعل التكنولوجيا تعمل في الخلفية بدل أن تكون محور التجربة الظاهر للمستخدم.