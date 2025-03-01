الذكاء الاصطناعي يجيب على أصعب سؤال في رمضان

شفق نيوز/ يشهد شهر رمضان هذا العام إقبالاً متزايداً على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحديد قوائم وجبات الإفطار والسحور، في ظل تزايد الاهتمام بالخيارات الغذائية الصحية والاقتصادية.

ولجأت العديد من العائلات إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء قوائم تلبي متطلبات غذائية محددة، مستفيدة من قدرة هذه التطبيقات على الالتزام بالشروط الصحية والاقتصادية بدقة تفوق الإعداد اليدوي.

وانعكس هذا التوجه في انتشار قوائم طعام معدة بالذكاء الاصطناعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إلى جانب مشاركة متخصصين في التغذية والرياضة في تقديم نصائح للصائمين حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء قوائم مثالية، بناءً على عدد أفراد الأسرة، أعمارهم، وحالاتهم الصحية، بالإضافة إلى تحديد الدولة والميزانية المتاحة.

وتتيح هذه التطبيقات تقديم قوائم منظمة ومتنوعة دون تكرار مزعج، ما يجعلها حلاً عملياً لربات البيوت اللواتي يواجهن الحيرة اليومية في اختيار الوجبات.

فعلى سبيل المثال، عند اختيار العراق، تقترح تطبيقات الذكاء الاصطناعي أطباقاً مثل شوربة العدس، الدولما، وكبة الرز، بينما في مصر، تظهر وجبات مختلفة كالبط المحمر، فتة اللحم الضاني، والحواوشي.

ورغم قدرة الذكاء الاصطناعي على اقتراح قوائم الطعام وتقديم وصفات تفصيلية، يبقى التنفيذ الفعلي لهذه الوصفات مهمة الإنسان حتى الآن.