الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر بتشخيص مرض "السيلياك"

شفق نيوز/ كشفت دراسة حديثة من جامعة "كامبريدج"، يوم الجمعة، أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تشخيص الداء البطني المعروف بـ"السيلياك" (Celiac)، أو مرض الاضطراب الهضمي المناعي، بدقة تُضاهي أخصائيي الأمراض من البشر.

وسلطت الدراسة المنشورة في دورية "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين "الضوء على إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط التشخيص، وتخفيف العبء على الأنظمة الصحية، وتحسين الوصول إلى الاختبارات التشخيصية في المناطق التي تعاني من نقص في الموارد الطبية.

وطور الباحثون خوارزمية تعلُّم آلي استطاعت تحديد إصابة المريض بالداء البطني بدقة 97 حالة من أصل 100 بناء على صور الخزعات.

وتم تدريب الذكاء الاصطناعي على نحو 3400 خزعة ممسوحة ضوئياً من 4 مستشفيات تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)؛ لضمان قدرته على العمل في بيئات طبية مختلفة.

ويُعد الداء البطني مرضاً مناعياً ذاتياً يُثار بتناول الجلوتين، ويصيب شخصاً واحداً من كل 100 حول العالم، وتتنوع أعراض المرض بين آلام البطن، والإسهال، والتعب، وفقر الدم، ما يؤدي غالباً إلى تأخر التشخيص أو عدم اكتشافه.

وفي الوقت الحالي، يُعد أخْذ خزعة من الاثني عشر المعيار الذهبي للتشخيص، حيث يفحص أخصائيو الأمراض الزغابات المعوية نتوءات صغيرة تشبه الأصابع بحثاً عن تلف، لكن تفسير هذه الخزعات قد يكون صعباً، وقد يختلف الأطباء في تشخيص الحالة نفسها.

كما تم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي باستخدام مجموعة بيانات متنوعة من أكثر من 4 آلاف صورة خزعة من 5 مستشفيات، مع استخدام أجهزة مسح ضوئي مختلفة؛ ما يضمن أن يعمل النموذج بكفاءة في بيئات سريرية متعددة.

وأظهر الذكاء الاصطناعي في هذه الدراسة كفاءة عالية في تشخيص الداء البطني، حيث حقق حساسية تشخيصية بلغت 95% مثل التعرف الصحيح على 95 حالة من أصل 100 مصابة ونوعية تشخيصية وصلت إلى 98% مثل استبعاد المرض بدقة في 98 حالة من أصل 100 غير مصابة.