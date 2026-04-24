"الديدان المجنونة" تهاجم ولاية أميركية

أصدرت سلطات ولاية كولورادو الأميركية تحذيراً إلى السكان المحليين من انتشار نوع جديد من الديدان القافزة الغازية والعدوانية.

وقال مدير قسم المحاصيل في وزارة الزراعة بولاية كولورادو، فونديراد جيبرو، إن منع انتشار الدودة القافزة وتعرف أيضا باسم "الدودة المجنونة" أو "دودة الأفعى"، في كولورادو له أهمية حاسمة لحماية التربة الصحية والنباتات المحلية في ولايتنا".

يشار إلى أن تلك الدودة تعيش لموسم واحد وتموت مع حلول الطقس البارد.

وأكدت وزارة الزراعة في كولورادو، أنه على عكس الديدان الأخرى، يُعتبر هذا النوع غازيا، إذ يستهلك المواد العضوية على سطح التربة بسرعة، ما يدمر الطبقة الحيوية الحرجة من التربة الضرورية لدعم النباتات المحلية، والزهور البرية، والنظم البيئية للغابات.

وأشار جيبرو، إلى عدم وجود طرق فعّالة للقضاء على هذه الديدان.

فيما أوضحت وزارة الزراعة، أنه خلال موسم فرط النشاط، تتلف هذه الديدان جذور النباتات وتسرّع جفاف التربة، ما يخلق "مفارقة العوز الغذائي" حيث تكون العناصر الكيميائية في التربة موجودة لكنها غير متاحة للنباتات.