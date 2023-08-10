"الدواء الأمريكية" توافق على استخدام علاج جديد للسرطان

شفق نيوز/ أعلنت شركة جونسون أند جونسون، اليوم الخميس، إن إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أقرت علاجها الذي يعتمد على الأجسام المضادة للمرضى المصابين بنوع سرطان دم يستعصي على العلاج.

وينتمي (تالكيتاماب-تي.جي.في.إس)، الذي سيُباع باسم (تالفي)، لفئة الأجسام المضادة ثنائية الارتباط، فهو مصمم لجمع خلية سرطانية مع خلية مناعية ليتسنى للجهاز المناعي القضاء على السرطان.

وأوضحت الشركة أن الموافقة صدرت بإعطاء تالفي للمرضى حقنا تحت الجلد مرة أسبوعيا أو كل أسبوعين.

كما وضعت إدارة الغذاء والدواء الأميركية تحذيرا شديدا للسلامة على ملصق الدواء، مما يشير إلى خطر حدوث نوع من الاستجابة المناعية العدوانية أو متلازمة إفراز السيتوكين والسمية العصبية.

وتعتمد الموافقة المعجلة على بيانات من دراسة منتصف المرحلة، والتي أظهرت أن 73.6 بالمئة من المرضى تعافوا جزئيا أو كليا من السرطان الذي اختفى من أجسامهم.