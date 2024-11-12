الدواء الذي سيجعلك تقلع عن التدخين: بريطانيا ستطرحه "مجاناً" لمواطنيها

شفق نيوز/ ستوفر بريطانيا دواء معروف أساسه باسم Varenicline ولكن بأسماء تجارية مختلفة، بشكل مجاني لعشرات آلاف المدخنين البالغين في بريطانيا، منها Chantix الشهير، لأنه رخيص والأكثر فعالية حتى الآن، إلى درجة أنه يساعد واحدا من كل 4 مدخنين على الإقلاع عن الإدمان، ما يجعله المكافح الأكبر للتدخين، وأفضل بمرات من علكة أو لاصقات استبدال النيكوتين.

وتطرح" هيئة الخدمات الصحية الوطنية" المعروفة في إنجلترا باسم NHS اختصارا، حبوبه العاملة عن طريق الارتباط بمستقبلات في الدماغ لمنع الأشخاص من الرغبة الشديدة في النيكوتين أو الاستمتاع به، وفقا لما تلخص "العربية.نت" تقريرا نشرته عنه صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم، وفيه أن من المتوقع أن يستفيد من الدواء أكثر من 85000 سنويا.

في التقرير أن واحدا من كل 8 بالغين في بريطانيا يدخن، أي 6 ملايين تقريبا، وأن التدخين تسبب في العام الماضي بأكثر من 400 ألف حالة دخول إلى المستشفيات. كما أشار تحليل أجرته جامعة University College London إلى أن تناول عقار "فارينيكلين" على مدى 5 سنوات مقبلة سيمنع 9500 حالة وفاة مرتبطة بالتدخين في بريطانيا وحدها، أهمها السرطان.

وستعلن Amanda Pritchard الرئيسة التنفيذية بإنجلترا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية اليوم الثلاثاء، عن تقديم الدواء بكلمة تلقيها في المؤتمر السنوي لمقدمي خدمات الهيئة في مدينة ليفربول، وستقول بحسب ما نقلت الصحيفة عنها: "يمكن أن تكون هذه الحبة اليومية البسيطة بمثابة تغيير لقواعد اللعبة لمن يريدون الإقلاع"، وفق تعبيرها عن التدخين المعروف بأن له آثارا مدمرة على الجسم، من الرئتين إلى القلب والدم والدماغ، كما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان والسكري والسكتة الدماغية.

وتشير التقديرات إلى أن NHS تنفق سنويا أكثر من مليارين و600 مليون إسترليني على علاج مشكلات صحية ناجمة عن التدخين، لأن واحدا من كل 6 حالات دخول إلى المستشفى بسبب أمراض الجهاز التنفسي في 2022-2023 كانت مرتبطة بالتدخين، و8% بسبب السرطان و7% بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما نقلت "التايمز" عن الدكتور Ian Walker المدير التنفيذي لمؤسسة أبحاث السرطان ببريطانيا، معلومات تحذيرية، ملخصها أن: "التدخين هو السبب الأكبر للإصابة بالسرطان، والإقلاع عنه تماما هو أفضل ما يمكنك فعله لصحتك. لأن التبغ يتسبب في 160 إصابة بالسرطان كل يوم تقريبا في بريطانيا وحدها"، كما قال.