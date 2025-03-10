الدراما العراقية.. "لم الشمل" يحصد العلامة الكاملة في تقييمات الجمهور والنقاد

شفق نيوز/ لاقى المسلسل العراقي "لم الشمل"، إشادات واسعة من الجمهور والنقاد ليتجه نحو حصد مركز الصدارة في قائمة أفضل الأعمال الدرامية الرمضانية في العراق.

حيث تتواصل التقييمات بالعلامة الكاملة على المسلسل وقصته ونجومه وأدائهم للشخصيات بجانب التفاصيل الفنية الأخرى، من إخراج وموسيقى تصويرية وغيرها.

وتدور أحداث "لم الشمل" الذي تم بث عشر حلقات من أصل حلقاته الثلاثين، حول موضوع الهجرة خارج الوطن، أو البقاء فيه، وهو صراع نفسي واجتماعي عاشته الكثير من العوائل العراقية في العقود الماضية التي عانت فيها بلادهم من اضطرابات أمنية.

كما يتناول المسلسل ضمن قصته الرئيسة، قضايا اجتماعية أخرى، مثل التحرش وزواج القاصرات والفساد المالي والإداري.

ويقول الكاتب والسينارست العراقي، نهار حسب الله، في تعليقه على المسلسل "صناع العمل أرادوا من العنوان (لم الشمل) بث أفكار أكثر اتساعًا وأبعد من موضوع الهجرة، ليصنعوا لنا حكايات فرعية تتناول التشظي الاجتماعي في محاولة لـ (لم الشمل)".

وأضاف: "تناولت حلقات المسلسل موضوعات وحكايات حساسة من بينها الصراع العائلي، والتوحد، والميراث وزواج القاصرات، والرشوة، والتزوير والتنمر على أصحاب البشرة السمراء، والمخدرات... مر عليها سيناريو المسلسل، في سياق درامي سريع وسلس".

وأوضح في تحليله للمسلسل عبر "فيس بوك": ".. الملفت والجيد أن هذه الموضوعات على اختلافها لم تكن مقحمة داخل السياق الدرامي.. الخلاصة، (لم الشمل) محاولة يجتمع فيها الصدق والوعي لاستعراض مشكلاتنا الاجتماعية".

وفي سياق إيجابي آخر حول المسلسل، أشاد منتدى الإعلاميات العراقيات بـ "لم الشمل"، وقال في رصده للدراما الرمضانية العراقية، إن من الإيجابيات التي سجلت للمسلسل، الأداء التمثيلي المميز لنجوم العمل الذين قدموا أداءً مقنعًا يعكس تعقيدات الشخصيات.

وأضاف المنتدى، أن "لم الشمل"، يعتبر إضافة نوعية إلى الدراما العراقية، حيث يعالج موضوعات اجتماعية هامة بعمق وواقعية، من خلال نص وأداء تمثيلي قوي ومعالجة درامية يجعل منه عملًا يستحق المشاهدة".

ومن عالم الإخراج، حظي "لم الشمل" بإشادة من المخرج السينمائي العراقي، محمد زاير، والذي كتب في تقييمه للمسلسل: ".. جذبني أكثر هذه السنة التطوير الأكبر في العمل الفني، إخراج العمل طالع للمشاهد بروحية عظيمة، طريقة طرح الموضوع والاختزال في الحوارات.. واختيار الكوادر بالقلم والمسطرة".

كما أثنى المخرج الشاب على التصوير والإضاءة والمونتاج والموسيقى، قبل أن يتوقع للمسلسل المنافسة عربيًا وعالميًا، داخل وخارج السباق الرمضاني.

يُشار إلى أن مسلسل "لم الشمل" من تأليف وإخراج، علي فاضل حسون، وتمثيل: جمانة كريم، أثير كشكول، شاهندة، فكرت سالم، بهاء خيون، عمر اليوزبكي، نورا ضياء، وعدد من الممثلين الآخرين.