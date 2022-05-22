الخطوط العراقية تتخذ اجراءات قانونية بحق مسافرتين دخنتا سيجارة الكترونية في الطائرة

شفق نيوز/ أعلنت شركة الخطوط العراقية، اليوم الاحد، عن اتخاذها اجراءات قانونية بحق مسافرتين دخنتا سيجارة الكترونية على متن طائرة اثناء الهبوط.

وقالت إدارة الشركة ، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها تود أن تبين للرأي العام حيثيات مقطع فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي تظهر من خلاله مسافرتان خالفتا شروط السفر على متن الناقل الوطني من خلال التدخين بواسطة سيجارة الكترونية على متن الطائرة المتوجهة الى دبي ، مبينة أن هاتين المسافرتين استغلتا جلوس طاقم الطائرة في الأماكن المحددة لهم خلال الهبوط وفق اللواح الدولية وإرتكبن هذا التصرف غير اللائق.

وبهذا الصدد أكدت إدارة الشركة على إنها ستتبع جميع الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة لمحاسبتهن على هذا العمل الذي لانعلم ماهي إسباب القيام به ومحاولة الإساءة لهذه الشركة العريقة. وحملت الشركة "الجهات المعنية بتفتيش المسافر قبل الصعود على متن الطائرة كامل المسؤولية".