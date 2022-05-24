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الحياة تعود للبحيرة الاسطورية.. المياه تغمر ساوة من جديد في المحافظة المنسية (فيديو)

Category: منوعـات

Date: 2022-05-24T15:20:37+0000
الحياة تعود للبحيرة الاسطورية.. المياه تغمر ساوة من جديد في المحافظة المنسية (فيديو)

شفق نيوز/ بدأت بحيرة ساوة في محافظة المثنى جنوب العراق، بالتعافي تدريجياً لتلتقط أنفاسها وتعود المياه لمجاريها بعد أن عاش العراقيون حالة من الرعب المطبق بعد رأوا جفافها اسوة ببحيرات ومناطق مائية أخرى مثل بحيرة حمرين في محافظة ديالى.

ورافقت وكالة شفق نيوز رحلة ساوة من الجفاف إلى العودة في تغطية خبرية متواصلة عبر منصاتها لجفاف المياه في الأراضي العراقية ومنها هذه البحيرة المهمة للأمن المائي العراقي.

وشهد العراقيون نضوب مياه البحيرة وتحولها الى صحراء قاحلة للمرة الأولى بتاريخها، لتبدأ السلطات العراقية وتحديداً وزارة الموارد المائية وعبر مركز انعاش الاهوار والأراضي الرطبة العراقية بحملة مشددة لإنعاش البحيرة بإغلاق الآبار المحيطة بها والتي عمد المستثمرون إلى حفرها بشكل غير قانوني، وجرى عبرها استنزاف المياه الجوفية التي تعد المصدر الرئيس لتغذية البحيرة.

ورصدت شفق نيوز عودة امتلاء بقعة (عين ساوة) بالمياه وهي نقطة المنبع للبحيرة النائية في المحافظة المنسية، لتبدأ المياه بالعودة من جديد وتغمر البحيرة.

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