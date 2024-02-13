الحوثيون يهددون "المشروب الوطني" في بريطانيا

شفق نيوز/ قد يضطر البريطانيون إلى الاستعداد لنقص أهم مشروب لديهم، بسبب تعطيل طرق التجارة المرتبطة بهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

فقد حذرت شركة التجزئة العملاقة "سينسبري" المتسوقين من وجود مشكلات "على مستوى البلاد" يمكن أن تؤثر على توفر الشاي الأسود في البلاد.

وتقول إحدى اللافتات الموجودة في أحد متاجر سينسبري: "إننا نواجه مشكلات في العرض تؤثر على إمدادات الشاي الأسود على مستوى البلاد. نعتذر عن أي إزعاج ونأمل أن نعود بكامل طاقتنا قريبًا.

وفي حين أكد السوبر ماركت أنها "مشكلة على مستوى الصناعة"، فقد شددوا على أن المشاكل مؤقتة ويجب ألا تؤثر بشكل كبير على العملاء.

وعلى الرغم من ذلك، قال خبراء سلسلة التوريد إن الأسعار قد ترتفع نتيجة لانخفاض حجم المخزون.

وقال أندرو أوبي، مدير الغذاء والاستدامة في اتحاد التجزئة البريطاني: "هناك انقطاع مؤقت في بعض خطوط إنتاج الشاي الأسود، لكن التأثير على المستهلكين سيكون ضئيلا لأن تجار التجزئة لا يتوقعون تحديات كبيرة".

ومن المفهوم أن التعطيل مرتبط بهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، الأمر الذي دفع معظم شركات الشحن إلى استخدام الطريق التجاري لإعادة توجيه شحناتها.

ويضيف المسار الجديد، الذي يرسل بدلاً من ذلك المنتجات عبر رأس الرجاء الصالح عند سفح إفريقيا، حوالي 14 يومًا إلى الرحلة.

وتؤدي زيادة وقت السفر أيضًا إلى زيادة التكاليف.

ويتم إنتاج الشاي بشكل رئيسي في آسيا وشرق أفريقيا، حيث تنتج الصين والهند وسريلانكا وكينيا حوالي ثلاثة أرباع الشاي على مستوى العالم.

وبسبب الهجمات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر خلال الشهرين الماضيين، توقفت شحنات البضائع من هذه الدول بشكل كبير.

وقال سبارش أغاروال، صاحب العديد من حدائق الشاي في دارجيلنج بالهند، إن شحنات الشاي تأخرت بسبب الاضطراب.

وقال لصحيفة "آي" في ديسمبر/كانون الأول: "أرسلنا شحنات إلى الولايات المتحدة وأوروبا قبل أسبوعين، لكنها لا تزال في ميناء مومباي ولم يتم استلامها بعد".

وقال ماركو فورجيوني، المدير العام لمعهد التصدير والتجارة الدولية: "لم يكن أي قدر من إدارة المخزون على المدى القصير قادرًا على التعامل مع المشكلات المباشرة لهذا الاضطراب".

وأضاف أن "الاضطراب سيستمر لعدة أشهر".

مشروب وطني

ويعتبر الشاي المشروب الوطني للشعب البريطاني وجزءاً من حياتهم اليومية.

وقد كانت المملكة المتحدة واحدة من أكبر الدول المستهلكة للشاي في العالم، منذ القرن الثامن عشر، ويستهلك البريطانيون أكثر من 165 مليون كوب في المملكة المتحدة يوميا وعلى مدار السنة.

وكان للإمبراطورية البريطانية دورا أساسيا في جلب ثقافة الشاي من الصين ونشرها في الهند.

ويُقدم الشاي عادة مع الحليب في كل من المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، فمن غير المألوف شربه بلونه الأسود أو مع الليمون، كما تعتبر إضافة السكر أمرا شائعا.

ويعتبر الشاي القوي بنكهته، الذي يقدم في كوب من الحليب والسكر، مزيجًا شهيرًا يُعرف باسم شاي البناء.

شاي بعد الظهيرة

وغالبًا ما يكون الشاي مصحوبًا بالسندويشات والكعك و / أو البسكويت، مع وجود عادات بريطانية شهيرة تغمر البسكويت في الشاي.

شاي بعد الظهر، في الاستخدام البريطاني المعاصر، إلى مناسبة خاصة، ربما في غرفة تناول الطعام في الفندق، مع الوجبات الخفيفة اللذيذة (شطائر الشاي) وكذلك المعجنات الصغيرة الحلوة.

واشتهرت الملكة فيكتوريا باستمتاعها بكعكة إسفنجية مع شاي ما بعد الظهيرة - بعد اختراع ألفريد بيرد لمسحوق الخبز في عام 1843 والذي سمح للإسفنجة بالارتفاع في الكعك ، تم إنشاء كعكة وطنية تسمى فيكتوريا إسفنج، سميت باسم الملكة.

المصدر : سكاي نيوز