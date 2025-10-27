الحوثيون يفرجون عن ممثلة يمنية بعد خمس سنوات في السجن

شفق نيوز– صنعاء

أفرجت جماعة الحوثي في اليمن، عن الممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاحتجاز، وفق ما أفاد محاميها خالد الكمال ومنظمة سام للحقوق والحريات، يوم الاثنين.

وتم احتجاز الحمادي في العاصمة صنعاء في فبراير / شباط 2021، وحُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانتهم من قبل محكمة تدار من قبل الحوثيين بـ"ارتكاب فعل فاضح وحيازة مخدرات".

وقالت منظمة سام، التي تتخذ من سويسرا مقراً لها: "بعد 4 سنوات و8 أشهر من الاعتقال الجائر، خرجت انتصار الحمادي من سجون الحوثي. حريتها حقّ تأخر، وعدالة ما زالت غائبة. الإفراج لا يمحو الجريمة، ولا يُسقط واجب المحاسبة وجبر الضرر."

ورحب بيان على الإنترنت، وقع عليه عشرات الشخصيات العامة في اليمن، بالإفراج عن الحمادي، داعياً الحوثيين إلى توفير الرعاية الصحية لها.

وكانت الحمادي، 25 عامًا، قد تم توقيفها مع ثلاث نساء أخريات؛ حيث حُكم على الحمادي وامرأة أخرى، يسرى الناشري، بالسجن خمس سنوات، فيما حُكم على المرأتين الأخريين بسنة وثلاث سنوات على التوالي.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن إجراءات المحكمة كانت تعسفية وتفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة.

ولدت الحمادي لأب يمني وأم إثيوبية، وعملت كعارضة أزياء لمدة أربع سنوات، كما مثلت في مسلسلين دراميين يمنيين عام 2020، وكانت قبل سجنها المعيل الوحيد لأسرتها المكونة من أربعة أفراد.