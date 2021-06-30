الحلم يتحقق.. نجاح أول رحلة للسيارة الطائرة (صور)

شفق نيوز/ أصبحت السيارة الطائرة حقيقة واقعة، فقد نجحت سيارة "Air Car" في أن تتحول من مركبة برية إلى طائرة في أقل من ثلاث دقائق، لتكمل أول رحلة لها على الإطلاق بين المدن، على ارتفاع 8200 قدم وأكثر من 100 ميل في الساعة.

وبحسب تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أصبح حلم مخترعها -الآن- حقيقة واقعة بعد أن أكملت "Air Car" أول رحلة لها على الإطلاق بين المدن في سلوفاكيا مدتها 35 دقيقة من المطار الدولي في نيترا إلى المطار الدولي في براتيسلافا جنوب غرب سلوفاكيا، وبعد الهبوط، تحولت الطائرة إلى سيارة رياضية بنقرة زر واحدة في أقل من ثلاث دقائق.

من جانبه، قاد مخترع السيارة البروفيسور ستيفان كلاين، والمؤسس المشارك أنطون زاجاك السيارة في وقت لاحق إلى وسط مدينة براتيسلافا.

وقال البروفيسور كلاين، بعد الخروج من قمرة قيادة Air Car، ”هذه الرحلة تبدأ حقبة جديدة لمركبات النقل المزدوجة“ مضيفا أن الرحلة الأخيرة دشنت شكلا جديدا من وسائل النقل.

وقال أنطون زاجاك، المؤسس المشارك لشركة ”Klein Vision“ السلوفاكية التي قامت بتطوير السيارة ”لقد حولت Air Car الخيال العلمي إلى حقيقة“.

وبالنسبة للمواصفات، تحتوى سيارة ”Air Car Prototype 1“ على مروحة ثابتة ومظلة باليستية، ومجهزة بمحرك ”BMW“ بقوة 160 حصانا.

وتحتوي ”Air Car“ على أجنحة تنفتح ومروحة واحدة في الخلف، ويتم طي الأجنحة عندما تكون السيارة على الطريق، وتحتل مساحة مكان وقوف السيارات العادية، كما يبلغ وزن السيارة ذات المقعدين 2425 رطلا، ويمكن أن تحمل حمولة إضافية تبلغ 440 رطلا لكل رحلة.

وتظهر اللقطات المذهلة للسيارة الطائرة وهي تسير على المدرج، قبل أن تحلق في الهواء ثم تهبط وتطوي جناحيها، ثم تسير على طول طريق سريع قبل أن تصل إلى قلب العاصمة السلوفاكية.

وأكد المطورون أن Air Car، التي أكملت الآن أكثر من 40 ساعة من الرحلات التجريبية بما في ذلك المنعطفات الشديدة واختبارات الاستقرار والقدرة على المناورة تحت إشراف هيئة الطيران المدني، ستكون رائعة للرحلات الترفيهية والقيادة الذاتية، أو كخدمة سيارات أجرة تجارية.

ونجحت “ Air Car“ في التحليق على ارتفاع 8200 قدم، بسرعة قصوى تبلغ 190 كم/ساعة (103 كيلو مترات)، وبإمكانها الطيران لمسافة 1000 كيلومتر (600 ميل).

جدير بالذكر، أنه لم يتم الكشف عن سعر السيارة المستقبلية، ولكن يمكن رؤيتها في الهواء وعلى الطرق بحلول العام المقبل على أبعد تقدير.