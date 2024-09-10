الحكومة الأسترالية تعد مشروع قانون يمنع شبكات التواصل الاجتماعي عن الأطفال

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، يوم الثلاثاء، إن حكومته تعد مشروع قانون يمنع الأطفال تحت سن 14 عاما أو حتى تحت 16 عاما من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكر ألبانيزي، أن القانون الجديد من المنتظر أن يقرر حد أدنى من العمر لاستخدام فيس بوك وإنستاغرام وتيك توك يتراوح بين 14 و16 عاما، مؤكداً أنه يفضل رؤية الأطفال "بعيدا عن شاشاتهم بل في ملاعب كرة القدم وفي حمامات السباحة وملاعب التنس".

‎وأعرب ألبانيزي، عن أمله في أن يدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ اعتبارا من العام الجاري، مشدّدا على أنّه يفضّل أن يرى الأطفال يمضون وقتهم "في الملاعب" بدلاً من رؤيتهم يلعبون على شاشات الهواتف أو الأجهزة اللوحية.

‎وإذ وصف مواقع التواصل الاجتماعي بأنّها "آفة" للأطفال، أكّد ألبانيزي أنّ مشروع القانون الفدرالي الذي يأمل إقراره سينصّ على حدّ أدنى لسنّ الاتّصال بفيس بوك وإنستاغرام وتيك توك يتراوح بين 14 و16 عاما. وعندما سُئل مرارا عن هذا الموضوع، أشار ألبانيزي إلى أنه يؤيد شخصيا أن يكون الحد الأدنى للسنّ 16 عاما.