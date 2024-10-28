الحكومة الفنلندية تعتزم حظر استخدام الهواتف النقالة في المدارس

شفق نيوز/ تعتزم الحكومة الفنلندية إقرار قانون يحظر استخدام الهواتف النقالة داخل المدارس إلا بموافقة من إدارة المدرسة وشريطة أن يكون لغرض الدراسة.

ونقلت صحيفة "هلسينغين سانومات" الفنلندية عن مصادرها، أن الحكومة الفنلندية بصدد حظر استخدام الهواتف النقالة في المدارس، بما في ذلك المدارس الثانوية، خلال ساعات الدوام الدراسي، إلا بإذن من المعلم أو إدارة المدرسة، شريطة أن يكون ذلك مرتبط بشكل مباشر بالدراسة أو بصحة الطالب، حسب مسودة مشروع القانون.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، بموجب القانون الجديد، سيتمكن المعلمون من سحب الهواتف النقالة من الطلاب، إذا كان أحدهم يعطل الفصل باستخدام الهاتف، كما سيحتوي نص القانون على إتاحة إمكانية تحديد قواعد الاستخدام للمدارس، بالإضافة إلى كيفية تخزينها خلال اليوم الدراسي، حيث سيشمل اليوم الدراسي كلاً من الاستراحات ووقت الغداء.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة تتوقع أن يكون وقع حظر الهواتف إيجابياً على نتائج تعلم التلاميذ وتركيزهم في دروسهم، منوهة إلى أنه، من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في آب/ أغسطس من العام المقبل.