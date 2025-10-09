الحكومة العراقية تتطلّع للاستثمار في الألعاب عبر بوابة "إكسبو" 2025 (صور)

شفق نيوز- بغداد

انطلقت فعاليات معرض "إكسبو" العراق للألعاب الإلكترونية، يوم الخميس، حيث ستستمر حتى الحادي عشر من شهر تشرين الأول الجاري.

وجرت فعاليات المعرض الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات، على أرض معرض بغداد الدولي.

وحضر المعرض عدد من المسؤولين والمطورين والمستثمرين وشركات الألعاب الإلكترونية والتقنيات الرقمية.

وبحسب ما قاله وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، في كلمته خلال حفل الافتتاح الذي حضرته وكالة شفق نيوز، فإن "الحكومة الاتحادية ترعى الإكسبو لإيمانها بقدرات الشباب في قيادة التحوّل الرقمي، وأن إكسبو يعد بداية مسار وطني نحو اقتصاد رقمي قائم على المهارات".

ويبلغ بأن "المعرض يُعد حدثاً وطنياً يعكس التطلّع إلى المستقبل، وأن إكسبو العراق للألعاب الإلكترونية هو الحدث الأول من نوعه في العراق والذي يجمع نخبة من المبدعين والمستثمرين والمطوّرين والشركات المحلية والعالمية واللاعبين الشباب الذين يشكلون جزءاً من النبض التكنولوجي الحديث للعالم".

ويذكر أن "قطاع الألعاب الإلكترونية أصبح واحداً من أسرع القطاعات نمواً وتكاملاً في العالم، حيث تجاوزت عائداته المالية مئات الملايين من الدولارات سنوياً، وتحوّل إلى صناعة تجمع بين البرمجة والفن والتصميم والابتكار والذكاء الاصطناعي والتسويق".

ويشير الوزير، إلى أن "هذا المجال لا يُعد حكراً على الدول المتقدمة، بل باتت فرص المشاركة فيه متاحة أمام المجتمعات التي تمتلك الرغبة والمهارة، وهو ما يلمس في شباب العراق"، منبها إلى أن "وزارة الشباب والرياضة تنظر إلى الألعاب الإلكترونية باعتبارها جزءاً من الاقتصاد الجديد، الذي يمكن أن يسهم في تنمية البلاد، ويوفر فرص عمل نوعية، فضلاً عن تحفيز الاستثمار في البرمجة والتقنيات الحديثة".

ويستطرد بالقول إن "الوزارة عملت خلال السنوات الأخيرة على إطلاق مبادرات ومشروعات تستهدف تمكين الشباب في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والثقافة والفن والعلوم، وفتح الأبواب أمام التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث، وان الإكسبو يشكل تتويجاً لجهود الوزارة في رعاية ودعم مواهب الشباب".

ويدعو المبرقع إلى "دعم صناعة الألعاب الإلكترونية وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، وتشجيع الجامعات والمعاهد على إدخال تخصصات جديدة في مجالات البرمجة والتصميم والألعاب"، لافتاً إلى أهمية "وضع أسس صناعة رقمية رائدة، ومد جسور التعاون بين الجهات الحكومية، والمستثمرين، والقطاع التعليمي والمواهب الشابة، من أجل المضي نحو عراق رقمي يواكب التحولات العالمية".

بدوره، يؤكد مستشار رئيس الوزراء حسن راضي السوداني، مدير المركز الوطني للأرشيف والذاكرة العراقية في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن "ترتيب الألعاب الإلكترونية أصبح شيئاً مهماً، وهو من أساسيات العمل الحكومي، وخاصة الجهات الحكومية المعنية كهيئة الإعلام والاتصالات ووزارتي التربية والشباب والرياضة".

ويضيف، ان "الحكومة تسعى في الوقت الحاضر لضبط إيقاع شركات الألعاب الإلكترونية من خلال فحص المضامين، بغية عدم تسلل الأفكار الغريبة إلى مجتمعنا من خلال هذه الألعاب"، مشيراً في ذات الوقت إلى ضرورة "وضع التسهيلات اللازمة لجذب أكبر عدد ممكن من شركات الألعاب الإلكترونية".

ويتابع، ان "العراق أنفق عام 2023 على الألعاب الإلكترونية مبالغ طائلة وصلت إلى 90 مليون دولار، وازدادت نسبة الإنفاق خلال العامين الأخيرين ، ما يعني أن العراق يسعى للحصول على مردودات مالية من هذه الألعاب تفوق المبالغ التي تم صرفها".

ويشدد السوداني، على ضرورة "الانتقال إلى تصنيع الألعاب الإلكترونية وتطويرها في البلاد، وعدم الاكتفاء باستلامها فقط".

بدوره، يلفت رئيس الاتحاد العراقي للرياضات الإلكترونية، حيدر جعفر في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إلى أن "السوق المحلية بدأت تنفتح على صناعة الألعاب الإكترونية بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين، وهو ما يفسح المجال أمام التجارة والاستثمار في هذا المجال".

ويبين جعفر، أن "من الممكن جذب شركات أجنبية أكثر لهذا المعرض الذي حضرته حتى الآن شركات من دول عربية عدة، ومنها السعودية"، مشيراً إلى أن "إحدى الشركات اشترت قبل أسبوع ألعاباً إلكترونية بقيمة 55 مليون دينار".

ويناشد الجهات المعنية في القطاعين الخاص والعام، إيجاد رؤية تجارية في مجال الألعاب الإلكترونية من خلال معرفة السباق الدولي بهذا الخصوص، كي لا يكون العراق متاخراً بهذا المجال، وأن على مؤسسات الدولة، وغرفة التجارة، منح تسهيلات لتسجيل الشركات المطوّرة للألعاب".

ويختتم جعفر، حديثه بالتشديد على ضرورة وضع قوانين جديدة تتناسب مع المشاريع البرمجية، مبيناً أن "عدد فرق اللاعبين في العراق يتجاوز 2000 فريق، أما أعداد االلاعبين الذين يمارسون الألعاب الإلكترونية فيزيد على 100 ألف لاعب".