"الحبسة الكلامية" تنهي مسيرة النجم العالمي بروس ويلز

شفق نيوز/ اعتزل الممثل الأمريكي الشهير بروس ويلز، العمل الفني بعد تشخيص إصابته بتلف دماغي يؤدي إلى ما يسمى بـ"الحبسة الكلامية".

وقالت عائلة ويلز في رسالة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "نود إبلاغكم أن حبيبنا بروس يعاني من مشاكل صحية وقد تم تشخيص إصابته مؤخرا بحبسة كلامية تؤثر على الإدراك".

وأضافت "بعد الكثير من التفكير، ترك المهنة التي كانت تعني له الكثير".

و"الحبسة الكلامية" هو اضطراب لغوي ناتج عن تلف في الدماغ يؤثر على قدرة الشخص على التواصل.

وبلغ بروس ويلز عامه السابع والستين في 19 آذار/ مارس الجاري.