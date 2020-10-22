"الحبر الأعظم" يؤيد الزواج المدني للمثليين

شفق نيوز/ أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس، تأييده للزواج المدني للمثليين، وذلك للمرة الأولى منذ أن أصبح زعيم الكنيسة الكاثوليكية.

وأدلى فرانسيس بتأييده الأكثر وضوحًا للمثليين، خلال عرض الفيلم الوثائقي الطويل بعنوان ”فرانشيسكو“، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان روما السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول القضايا التي يهتم بها فرانسيس، بما في ذلك البيئة والفقر والهجرة وعدم المساواة العرقية والدخل والأشخاص الأكثر تضررًا بسبب التمييز.

وصرح بابا الفاتيكان، في إحدى المقابلات التي أجراها أثناء عرض الفيلم: ”يحق للمثليين أن يكونوا في أسرة.. إنهم أبناء الله“.

كما حث على وضع ”قانون نقابي مدني“ يسمح للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيري الهوية الجنسانية ”أن تكون لهم أسرة واحدة“، وبهذه الطريقة تتم تغطيتهم قانونًا.

ولكن هذه هي المرة الأولى التي يؤيد فيها ”الحبر الكاثوليكي الأعظم“، البالغ من العمر 83 عاما، علناً الزيجات بين الأشخاص من نفس الجنس منذ توليه المقعد البابوي.

ويأتي الفيلم الوثائقي من إخراج المخرج يفغيني أفينييفسكي، وهو مواطن أمريكي روسي المولد من أصل يهودي، يروي القصة الشاملة لبابوية فرانسيس التي استمرت سبع سنوات الآن، بالإضافة إلى كبار رجال الدين الآخرين، فضلاً عن أحد الناجين مثلي الجنس من الاعتداء الجنسي.

وقال المخرج أفينيفسكي في مقابلة: إن ”الموضوع الرئيسي في هذا الفيلم يدور حولنا كبشر، نخلق الكوارث كل يوم، والبابا هو الذي يربطنا ”.



