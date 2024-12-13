"الحاجة للمال" تعيد جيم كاري للتمثيل بعد عامين من التقاعد

شفق نيوز/ كشف الممثل الأمريكي جيم كاري لوكالة "أسوشيتد برس" أن حاجته للمال هي سبب عودته إلى الشاشة في فيلم "سونيك ذا هيدجهوغ 3"، بعد عامين من إعلانه التقاعد.

وفي عام 2022، أعلن كاري عن اعتزاله التمثيل بعد انتهاء فيلم "سونيك ذا هيدجهوغ 2"، حيث لعب دور الشرير د. روبوتنيك. وخلال مقابلة مع "أكسس هوليوود" في نيسان/أبريل 2022، قال: "إذا جاؤوني بسيناريو مكتوب بحبر من ذهب وأخبروني أنه سيكون له أهمية كبيرة للناس، قد أفكر في الاستمرار، لكنني بحاجة إلى استراحة".

لكن الاستراحة لم تدم طويلًا، فخلال شباط/فبراير، أكدت مجلة "فاريتي" أن كاري سيعود من التقاعد للمشاركة في فيلم "سونيك ذا هيدجهوغ 3"، الذي يُعرض لأول مرة في 20 كانون الأول/ديسمبر، في هذا الفيلم، يجسد كاري شخصية د. روبوتنيك وجده جيرالد روبوتنيك، بحسب ما نقلته "Business Insider" واطلعت عليه "العربية Business".

وخلال العرض الأول للفيلم في لندن يوم الثلاثاء، قال كاري لوكالة "أسوشييتد برس": "عدت إلى هذا العالم لأنني، أولاً، أُتيح لي لعب دور عبقري، وهذا تحدٍ ممتع، وثانيًا، لأنني ببساطة اشتريت الكثير من الأشياء وأحتاج المال".

وفي شباط/فبراير 2023، عرض كاري منزلًا في لوس أنجلوس كان يملكه منذ 30 عامًا للبيع، تم عرض المنزل في البداية بسعر 29 مليون دولار، ولكن بعد قرابة عامين في السوق، اضطر لخفض السعر إلى 19.75 مليون دولار.

جيم كاري ليس الوحيد الذي عاد للتمثيل لأسباب مالية، فقد تحدث نجوم مثل هيو غرانت، نيكولاس كيج، وأماندا سيفريد عن اتخاذهم أدوارًا لضمان استقرارهم المالي.

كذلك، في مذكراته "صبي الشمس"، كشف آل باتشينو أنه ترك التمثيل في منتصف الثمانينيات لأنه شعر بالإرهاق الإبداعي، لكنه عاد بعد نفاد أمواله.

وكتب باتشينو: "وجدت نفسي بدون مال، كان لدي حوالي 90 ألف دولار فقط في البنك، وهذا كل شيء." بدعم من ديان كيتون، شريكته في فيلم "العراب" وصديقته حينها، حصل على دور في فيلم "بحر الحب" عام 1989.

لاحقًا، في عام 2011، أفاد باتشينو بأنه واجه أزمة مالية أخرى بسبب إنفاقه المفرط، مما أجبره على بيع منزل والقيام بالإعلانات التجارية وقبول أدوار مثل دوره في فيلم "جاك وجيل" من بطولة آدم ساندلر لاستعادة استقراره المالي.