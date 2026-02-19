الجيولوجي الهولندي يحذر من "اقتران نادر" يسبق زلزالاً بقوة 7 درجات

شفق نيوز- متابعة

حذر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، يوم الخميس، من ظاهرة فلكية نادرة قال إنها قد تنعكس على الأرض في صورة نشاط زلزالي كبير.

وفي أحدث مقاطعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نبه هوغربيتس إلى "اقتران الأرض مع زحل ونبتون، وهي ظاهرة تحدث مرة كل 36 عاما، ومن المتوقع أن تقع تحديدا في العشرين من الشهر الجاري، أي غدا الجمعة".

كما أوضح أنه "وبشكل فريد سيقترن القمر أيضا مع زحل ونبتون، فيما تشكل الزهرة زاوية قائمة حاسمة بواقع 90 درجة مع عطارد واورانوس"، معتبرا أن "هذا الترتيب الفلكي قد يزيد من احتمالات حدوث أنشطة زلزالية على الأرض".

وأشار راصد الزلازل المثير للجدل إلى ما ورد في نشرته الفضائية التي نشرها قبل يومين على حساباته في مواقع التواصل، حيث أكد أن "الفترة بين 19 و20 شباط/ فبراير الجاري ستكون الأكثر أهمية".

وقال في هذا السياق: "قد نشهد زلزالا كبيرا، خاصة بسبب تقارب زاوية عطارد اورانوس القائمة مع الوضع القمري، هذا التقارب يقع في المنتصف تماما، وهناك احتمال لحدوث زلزال بقوة نحو 7 درجات في الحادي والعشرين، مع احتمال زيادة او نقصان يوم واحد"، داعيا متابعيه إلى "عدم الاستهانة بالأمر".

وأضاف قائلا: "في هذا الوضع الفلكي القائم، أولا مع عطارد الزهرة أورانوس، ثم الزهرة عطارد اورانوس، يكون هذا هو الترتيب الأكثر أهمية وقد نشهد زلزالا كبيرا في الحادي والعشرين نتيجة لذلك. سيكون هذا الوضع بالغ الأهمية، أما اقتران الأرض زحل نبتون فليس بالضرورة بنفس الدرجة من الأهمية، إذ يحدث كل 36 عاما تقريبا، إنها هندسة فلكية فريدة، لكن تقاربها مع الزهرة وعطارد واورانوس يجعلها أكثر أهمية".

وأكد أن "قوة أي زلزال محتمل خلال تلك الفترة تعتمد بدرجة كبيرة على مستويات الضغط في قشرة الأرض"، مضيفا: "لا نعلم ذلك، لذا كونوا على أهبة الاستعداد، وكرر تحذيره من احتمال وقوع زلازل قوية يومي 20 و21 من الشهر الجاري".

يذكر ان الباحث الهولندي هوغربيتس يترأس هيئة استبيان هندسة النظام الشمسي SSGEOS Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناتجة عن اصطفاف الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الارض.

وقد لمع اسمه عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في شباط/ فبراير 2023 وأدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص.

واشتهر حينها بعدما قال إنه تنبأ بذلك الزلزال قبل وقوعه بثلاثة أيام، ومنذ ذلك الوقت توسعت شهرته، وواصل نشر توقعات حول زلازل صغيرة وكبيرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مرجعا تلك الأنشطة إلى اقترانات الكواكب وحركتها.