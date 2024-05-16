الجيولوجي الهولندي هوغربيتس يتوقع زلازل "مدمرة" ابتداء من الغد

شفق نيوز/ أعلن عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، يوم الخميس، من سلسلة زلازل "مدمرة" ستضرب عدة دول ابتداء من يوم غد وحتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وقال هوغربيتس في مقطع فيديوي إنه من المرجح أن يؤدي التقارب بين هندسة الكواكب والقمر في الفترة بين 17 إلى 18 آيار/ مايو الجاري وحتى في الفترة من 22 إلى 23 من هذا الشهر إلى وقوع زلازل عنيفة، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 7 و8 درجات على مقياس ريختر، وتعتبر الزلازل التي تفوق الدرجة السابعة في الأغلب زلازل مدمرة.

وتوقع استمرار النشاط الزلزالي المتزايد في الأسبوع الأخير من شهر آيار/ مايو الجاري، لكنه لم يشير إلى المناطق حتى الآن.

وقد تسببت توقعاته وتحذيراته في كثير من الهلع حول العالم، حيث ربط تلك التوقعات باقترانات الكواكب في الفضاء واصطفافها وتكوينها "هندسة حرجة" تؤثر على الأرض وتتسبب بالزلازل، بحسب نظرية هوغربيتس التي يدافع عنها بكل قوة.

وقد طالت بعض من تلك التوقعات عدة أماكن بالكرة الأرضية الفترة الماضية في شكل زلازل ضربت عدة بلدان، وبالطبع لم يفوت الباحث الهولندي الفرصة وذكّر متابعيه عبر فيديو في موقع "إكس" (تويتر سابقاً) بأنه قد توقع تلك الزلازل في نشراته السابقة، بل حدد بعضاً من تلك المناطق التي ضربتها الزلازل.