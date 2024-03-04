الجيش الروسي يعتزم اختبار روبوتات متعددة الاستخدامات

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" بأن الجيش الروسي سيختبر قريبا روبوتات SEM-350 العسكرية المطوّرة المتعددة الاستخدامات.

وجاء في منشور للصحيفة:"سيتم إرسال روبوتات SEM-350 المجنزرة التي تم تعديلها إلى مناطق العملية العسكرية الخاصة ليتم اختبارها من قبل قوات الجيش الروسي، هذه الروبوتات تم تطويرها لتصبح قادرة على نقل حمولة يصل وزنها إلى 400 كلغ".

وتبعا للمعلومات التي حصلت عليها وكالة "تاس" الروسية من مصادر عسكرية في الجيش فإنه تم اختبار قدرات نسخ من هذه الروبوتات في وقت سابق، لكن النتائج لم تكن مرضية، كونها كانت تستطيع نقل حمولة وزنها 200 كلغ فقط، لذا تم تعديلها وفقا للاقتراحات المقدمة.

وبناء على ذلك فقد تم تعديل روبوتات SEM-350 وتجهيزها بمحركات كهربائية ذات قوة مضاعفة، وكذلك زوّدت بأجهزة اتصالات لاسلكية معدّلة، يمكنها إرسال واستقبال الإشارات إلى مسافات تصل إلى 2 كيلومتر. ويمكن استعمل الروبوتات المذكورة لنقل البضائع والمعدات العسكرية، وإجلاء الجرحى من أرض المعارك.