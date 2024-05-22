"الجنس يفتك بممارسيه".. مليون إصابة يوميا تثير قلق الصحة العالمية

شفق نيوز/ أكدت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، تسجيل مليون إصابة يوميا بالأمراض المنقولة جنسيا، لافتة إلى أن حالات مرض "الزهري"، على وجه الخصوص، آخذة في الارتفاع بسرعة كبيرة.

وذكر تقرير صدر عن المنظمة، أن زياة نسبة المصابين بالأمراض المنقولة جنسيا، مرتبطة بأربعة أمراض هي الكلاميديا، والسيلان، والزهري، وداء المشعرات (التريكوموناس)، لافتا إلى أن ذلك يشكل "مصدر قلق كبير" لمسؤولي الصحة.

وأكد التقرير ارتفاع حالات الإصابة بمرض الزهري بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عاما، من 7.1 مليون في عام 2020، إلى 8 ملايين في عام 2022.

وأوضح التقرير أن حالات السيلان المقاوم للمضادات الحيوية آخذة في الارتفاع، واصفا ذلك بأنه "مصدر قلق" آخر.

في هذا الصدد، قال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "ارتفاع معدلات الإصابة بمرض الزهري يثير مخاوف كبيرة"، مردفاً: "لحسن الحظ، تم إحراز تقدم مهم على عدد من الجبهات الأخرى، بما في ذلك التشخيص وتسريع الوصول إلى الأدوية، والعلاج، ونملك الأدوات اللازمة للقضاء على هذه الأمراض، بحلول عام 2030".

ونوهت منظمة الصحة العالمية، إلى أن الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، والمشتغلات بالجنس، والأشخاص العابرين جنسياً، والموجودين في السجون وغيرها من الأماكن المغلقة، ما زالوا متأثرين بشكل غير متناسب بفيروس نقص المناعة البشرية.

ولخفض المعدلات، حدد تقرير منظمة الصحة العالية، بعض التوصيات، بما في ذلك تسريع الجهود لإزالة وصمة العار عن المصابين بالأمراض المنقولة جنسيا، فضلا عن تعزيز الوقاية الأولية، والتشخيص ورفع مستوى الوعي بالأمراض المنقولة جنسيا.