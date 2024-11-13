الجمعة.. سماء الأرض تستقبل آخر قمر عملاق برفقة شقيقاته السبع

شفق نيوز/ تستعد الأرض لاستقبال القمر العملاق الرابع والأخير للعام الحالي 2024 والذي سيسطع في السماء بنسبة 100% بعد غد الجمعة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وعادة ما يُطلق على القمر المكتمل في شهر نوفمبر اسم قمر القندس نسبة إلى القنادس التي تبني عادة سدودها الشتوية في هذا الوقت من العام في شمال شرق الولايات المتحدة، وفقا لموقع timeanddate.com.

ويُطلق عليه أيضا اسم قمر الصقيع والقمر الثلجي لأنه يتزامن مع اقتراب فصل الشتاء ودرجات الحرارة الأكثر برودة التي تأتي معه.

ويُعد قمر القندس العملاق هذا العام هو الأخير من بين أربعة أقمار عملاقة في عام 2024، بعد قمر سمك الحفش في أغسطس، وقمر الحصاد في سبتمبر، وقمر الصياد في أكتوبر.

ويعرف القمر العملاق بأنه ظاهرة ناتجة عن مدار القمر الإهليلجي، ما يعني أن القمر يصل إلى أقرب نقطة له من الأرض، والمعروفة باسم الحضيض، ما يجعل القمر المكتمل بنسبة 90% يبدو عملاقا من منظورنا على الأرض.

وسيكون القمر مكتملا رسميا في الساعة 21:28 بتوقيت غرينتش، في 15 نوفمبر. وإذا نظرت إلى قمر القندس في ليلة 15 نوفمبر، فستجد العناقيد النجمية المفتوحة المتلألئة، المعروفة باسم "الشقيقات السبع" أو "الثريا"، في أسفل يساره. وفي 16 نوفمبر، ستكون "الثريا" في أعلى يمين القمر.

ويمكنك رؤية القمر المكتمل دون أي مساعدات بصرية، ولكن يمكن أن تساعد المناظير والتلسكوبات الخلفية في الكشف عن تفاصيل سطح القمر التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.