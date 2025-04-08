الجمرة الخبيثة تفتك بالحيوانات وسط أفريقيا (صور)

شفق نيوز/ أفادت السلطات في دولة الكونغو الواقعة وسط أفريقيا، بنفوق أكثر من 50 فرس نهر وحيوانات كبيرة أخرى نتيجة تسمم بالجمرة الخبيثة في حديقة فيرونغا الوطنية شرقي البلاد.

وعُثر على جثث الحيوانات تطفو على طول نهر "إيشاشا"، الذي يغذي بحيرة إدوارد، ليتم لاحقا الكشف عن أن الحيوانات نفقت نتيجة تسمم ببكتيريا الجمرة الخبيثة.

وبحسب التحقيقات، فإن السبب الدقيق للتسمم غير واضح حتى اللحظة، ولكن الجمرة الخبيثة تعد مرضا خطيراً عادةً ما تسببه بكتيريا موجودة في التربة، ويمكن أن تصاب به الحيوانات البرية عن طريق استنشاق أبواغ الجمرة الخبيثة في المياه الملوثة أو النباتات أو التربة.

وبحسب مدير الحديقة، فإن نفوق هذا العدد الهائل من الحيوانات يعد ضربة موجعة للحديقة، التي كانت تعمل على إعادة بناء تعداد فرس النهر فيها، الذي انخفض من أكثر من 20 ألفاً إلى بضع مئات فقط بحلول العام 2006 بسبب الصيد الجائر والحروب.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لاحظ مسؤولو الحديقة المشكلة قبل خمسة أيام عندما تم العثور على أول الحيوانات الميتة على طول النهر، الذي يشكل الحدود بين الكونغو وأوغندا.

ويمر النهر عبر منطقة تسيطر عليها الجماعات المتمردة، مما يجعل الوصول إلى هناك صعبًا بالنسبة لسلطات الحديقة.

من جانبه، أصدر المعهد الكونغولي للحفاظ على الطبيعة تحذيرًا للسكان المحليين لتجنب الاقتراب من الحياة البرية وضرورة غلي المياه من المصادر المحلية لتجنب التلوث.

وفي حادثة مماثلة في العام 2023، نفق 160 فيلاً بحديقة في زيمبابوي بسبب ظروف الجفاف الشديد، إذ أدى نقص الأمطار ومصادر المياه إلى تأثيرات خطيرة على قدرة الفيلة في العثور على الطعام والماء، فتوفي بعضها من الجوع بينما علِقت أخرى في الوحل.