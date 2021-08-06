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الجمارك العراقية تضبط اجهزة تناسلية ومؤخرات صناعية ضمن مواد مستوردة

Category: منوعـات

Date: 2021-08-06T11:30:31+0000
الجمارك العراقية تضبط اجهزة تناسلية ومؤخرات صناعية ضمن مواد مستوردة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الجمارك/ مركز محطة بوابة البصرة يوم الجمعة ضبط حاويتين محملة (مستلزمات طبية متنوعة و مواد مخالفة للآداب والأخلاق العامة).

وأوضح إعلام الهيئة في بيان اليوم، أن تلك المواد "كانت مخفية خلف ارسالية مواد و مستلزمات تجميل".

وأضاف البيان أن عملية الضبط تمت بواجب مشترك مع هيئة المنافذ الحدودية و بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني و جهاز الاستخبارات.

وفي السياق كشف مصدر أمني مسؤول في حديثه لوكالة شفق نيوز، عن طبيعة تلك المواد التي وصفتها الهيئة بأنها "مخالفة للآداب"، قائلا "هي عبارة عن أجهزة تناسلية صناعية ذكرية وأنثوية إضافة إلى مؤخرات صناعية تُستخدم لأغراض الجنس".

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