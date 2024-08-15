"الجبن".. فوائد صحية ومخاطر الإفراط في تناوله

شفق نيوز/ يعد الجبن من الأطعمة المحببة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث يُستخدم في التغذية وفي إعداد أطباق متنوعة.

ومع ذلك، تشير الدكتورة ناتاليا بافليوك، خبيرة التغذية الروسية، إلى أن الجبن، رغم فائدته، قد يحمل مخاطر صحية عند الإفراط في تناوله.

وتوضح الدكتورة بافليوك أن أصناف الجبن تختلف من حيث السعرات الحرارية وكمية الملح، لكن الضرر الرئيسي يأتي من احتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، مما قد يؤثر سلباً على الصحة عند تناوله بكميات كبيرة.

وتوصي بتناول 20-30 غراماً من الجبن يومياً، أو 50 غراماً من الجبن قليل الدسم، لتفادي المخاطر الصحية.

وتنبه الدكتورة بافليوك إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية بروتين حليب البقر يجب عليهم تجنب تناول الجبن.

وتشير إلى أن الحساسية قد تكون غير واضحة ولا تتعلق بالغلوبولين المناعي E، مما يعني أن الشخص قد يكون مصاباً بالحساسية دون أن يعلم. في حال تناول هؤلاء الأشخاص للجبن، قد يعانون من حرقة المعدة واضطرابات في البراز، وقد تستمر هذه الأعراض لفترة تصل إلى شهر.

ورغم ذلك، فإن الجبن يحتوي على بروتينات وفيتامينات ومواد مغذية مفيدة للصحة، ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على التغذية عند تناوله باعتدال. وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول 30 غراماً من الجبن يومياً قد يساهم في إطالة متوسط عمر الإنسان.

المصدر: radio1.ru