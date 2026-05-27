"الجاموس ترمب" ينجو من ذبح العيد بعد تدخل حكومي (فيديو)

شفق نيوز- دكا

أعلنت السلطات في بنغلاديش، يوم الأربعاء، نجاة جاموس أطلق عليه اسم "دونالد ترمب" من باب التندر بسبب خصلة شعره، من الذبح بمناسبة عيد الأضحى، بعد تدخل حكومي في اللحظة الأخيرة.

وبيع الجاموس "الأمهق" وله شعر أشقر منسدل، ويزن حوالي 700 كيلوغرام، بالفعل للذبح في عيد الأضحى لكن السلطات تدخلت متذرعة بمخاوف أمنية بعد موجة من الاهتمام الكبير من عموم الناس بالقصة التي انتشرت قبل العيد، بحسب مسؤول بوزارة الداخلية.

وأمر وزير الداخلية صلاح الدين أحمد بعدم ذبحه، ورد المبلغ للمشتري، ونقله إلى حديقة الحيوانات الوطنية في العاصمة دكا، بحسب "رويترز".

وقال مسؤول بالوزارة: "في اللحظة الأخيرة، جرى اتخاذ قرار بمنع ذبح الجاموس بسبب مخاوف أمنية ومستوى غير عادي من الاهتمام العام".

😁 A viral 700-kg albino buffalo nicknamed "𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽" (due to its flowing blonde hair and signature combover) was sold in Narayanganj, #Bangladesh. 🇧🇩The rare bull was purchased by an Old Dhaka buyer for 385,000 Taka (approximately $3,500) to be sacrificed for… pic.twitter.com/38AUTpsQjB — David 🇵🇸🇮🇷 (@DavidProwess_) May 26, 2026

وما بدأ بعملية شراء روتينية بمناسبة عيد الأضحى تحول بسرعة إلى ظاهرة أثارت فضول الناس في أنحاء البلاد بعد انتشار مقاطع فيديو على نطاق واسع على الإنترنت.

وتجمعت حشود في المزرعة، إذ جاء زوار من أماكن بعيدة لرؤية شعره الأشقر وسلوكه الهادئ.

وقال مالك المزرعة، إن شقيقه الأصغر هو الذي اقترح التسمية عندما لاحظ التشابه.

وأضاف أن الجاموس يحتاج إلى رعاية خاصة، تشمل الاستحمام عدة مرات في اليوم وتغذيته بانتظام.

والجاموس الأمهق نادر في بنغلاديش، حيث اللون الداكن هو السائد، مما أضاف تميزاً لشكله خلال موسم العيد الذي يشهد ذروة تداول الماشية، لكن التسمية الطريفة على الأرجح هي التي أنقذت حياته.