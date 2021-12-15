الثقافة العراقية تدخل على خط "أزمة" حفلة محمد رمضان

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الثقافة العراقية توضيحاً، يوم الأربعاء، بشأن الجدل الدائر في البلاد حول التكلفة المالية الكبيرة للعروض الفنية بينها حفلة للمغني المصري الشهير محمد رمضان في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تدعم إقامة العروض والفعاليات ذات القيمة الفنية العالية التي تراعي الذوق العام".

وأوضحت أن "بغداد شهدت مؤخراً إقامة عددٍ من العروض الفنية والفعاليات والمهرجانات المختلفة"، مردفة إنها "تؤكد أنَّ هذه الفعاليات والعروض الفنية والمهرجانات، من تنظيم جهاتٍ وشركاتٍ خاصةٍ، ولم تخصص الوزارة لها أيَّ أموال".

وأضافت أنها "تدعم إقامة العروض والفعاليات ذات القيمة الفنية العالية التي تراعي الذوق العام، وأعراف المجتمع العراقي بقيمه السامية التي حافظت على تماسكه ونسيجه الاجتماعي المتين".

وقالت إن هذا التوضيح يأتي رداً على بعض الآراء المتداولة بشأن موقف الوزارة من الفعاليات والعروض الفنية التي أُقيمت مؤخراً.

وكان رجل الدين العراقي جعفر الابراهيمي قد انتقد بشدة خلال خطبة الجمعة التكلفة الباهظة لحفلة محمد رمضان في بغداد.

وقال الإبراهيمي، إن حفلة رمضان في بغداد كلفت 3 ملايين دولار امريكي، صرفت على " أسود داعر قذر قبيح" من المفترض أن لاتمر بسلام.

بدوره، رد محمد رمضان على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك"، قائلا "كيف من بيت الله تعترض على لوني الذي خلقه الله ؟".

وأضاف رمضان "عموماً أنا مسامح حباً واحتراماً للشعب العراقي، وكل الاحترام والتقدير لكل الأديان وكل الطوائف".

وأحيا النجم المصري محمد رمضان، يوم الجمعة الماضي، واحداً من حفلاته الغنائية على مسرح سندباد لاند، فى العاصمة العراقية بغداد، حيث حضر الحفل عدد كبير من متابعيه الذين احتفوا بأغانيه وفعالياته، فيما تخلل الحفل بعض المشاهد التي لاقت انتقادات حادة من المعنيين والجمهور.