الثاني خلال يومين.. رجل يهاجم "قساً" بسكين في أستراليا

شفق نيوز/ تعرض قس لعدة طعنات بسكين في أستراليا، يوم الاثنين، أثناء بث مباشر لقداس في كنيسة بمدينة سيدني.

وأظهرت لقطات فيديو الأسقف مار ماري إيمانويل وهو يقود القداس قبل أن يقترب منه رجل يحمل سكيناً ويطعنه عدة مرات ويسقط أرضاً.

وقالت صحيفة "التليغراف" البريطانية، نقلاً عن الشرطة إن "الأسقف، الذي يملك عدداً كبيراً من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض لإصابات غير مهددة للحياة".

ويأتي الحادث بعد يومين من مقتل ستة أشخاص طعناً بسكين أيضاً في مركز تسوق بسيدني.

وأعلنت الشرطة، أمس الأحد، أن رجلاً في الأربعين من العمر يعاني اضطراباً نفسياً نفذ هجوماً بسكين في مركز تجاري، أوقع ستة قتلى وعدداً من الجرحى، مستبعدة أن تكون له دوافع إرهابية.