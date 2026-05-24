الثاني خلال شهر.. مقتل رجل جراء هجوم لقرش في أستراليا
شفق نيوز- سيدني
قالت الشرطة الأسترالية، اليوم الأحد، إن رجلا يبلغ من العمر 39 عاما توفي بعد تعرضه لهجوم من سمكة قرش عند الحاجز المرجاني العظيم، وهي ثاني وفاة ناجمة عن هجوم لسمكة قرش في أستراليا هذا الشهر.
وذكر متحدث باسم الشرطة في ولاية كوينزلاند أن الرجل نقل على عجل إلى الشاطئ بعد إصابته بالقرب من كنيدي شول، وهي منطقة شعاب مرجانية ضحلة تبعد حوالي 45 كيلومترا قبالة ساحل الولاية الواقعة في شمال شرق أستراليا.
وأضاف المتحدث، دون الكشف عن هوية الرجل، أن سيارة إسعاف استقبلته لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير.
ويأتي هذا في أعقاب وفاة رجل يبلغ من العمر 38 عاما تعرض للهجوم قبالة جزيرة بالقرب من مدينة بيرث في غرب أستراليا في 16 مايو/ أيار.
وتشير بيانات لمنظمات معنية بالحفاظ على البيئة إلى أن 20 هجوما للقرش يحدث في أستراليا كل عام لكن الغالبية العظمى من الهجمات ليست قاتلة. ويغرق عدد أكبر بكثير من الناس على شواطئ البلاد.
وجرى إغلاق عشرات الشواطئ على الساحل الشرقي لأستراليا، بما في ذلك سيدني، في يناير كانون الثاني بعد وقوع أربع هجمات لأسماك القرش في غضون يومين. وجاءت تلك الهجمات في الوقت الذي تسببت فيه الأمطار الغزيرة في تعكر المياه، مما يجذب أسماك القرش ويقلل من الرؤية.