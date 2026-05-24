الثاني خلال شهر.. مقتل رجل جراء هجوم لقرش في أستراليا

شفق نيوز- سيدني

قالت الشرطة الأسترالية، اليوم الأحد، إن رجلا يبلغ من العمر 39 عاما توفي ​بعد تعرضه لهجوم من سمكة قرش عند الحاجز ‌المرجاني العظيم، وهي ثاني وفاة ناجمة عن هجوم لسمكة قرش في أستراليا هذا الشهر.

وذكر متحدث باسم ​الشرطة في ولاية كوينزلاند أن الرجل نقل على ​عجل إلى الشاطئ بعد إصابته بالقرب من ⁠كنيدي شول، وهي منطقة شعاب مرجانية ضحلة ​تبعد حوالي 45 كيلومترا قبالة ساحل الولاية الواقعة في ​شمال شرق أستراليا.

وأضاف المتحدث، دون الكشف عن هوية الرجل، أن سيارة إسعاف استقبلته لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير.

ويأتي ​هذا في أعقاب وفاة رجل يبلغ من ​العمر 38 عاما تعرض للهجوم قبالة جزيرة بالقرب من مدينة ‌بيرث ⁠في غرب أستراليا في 16 مايو/ أيار.

وتشير بيانات لمنظمات معنية بالحفاظ على البيئة إلى أن 20 هجوما للقرش يحدث في أستراليا كل عام لكن ​الغالبية العظمى من ​الهجمات ليست ⁠قاتلة. ويغرق عدد أكبر بكثير من الناس على شواطئ البلاد.

وجرى إغلاق عشرات ​الشواطئ على الساحل الشرقي لأستراليا، بما ​في ⁠ذلك سيدني، في يناير كانون الثاني بعد وقوع أربع هجمات لأسماك القرش في غضون يومين. وجاءت تلك ⁠الهجمات ​في الوقت الذي تسببت فيه ​الأمطار الغزيرة في تعكر المياه، مما يجذب أسماك القرش ويقلل ​من الرؤية.