الثانية من نوعها.. "تحدي الإغماء" يخطف حياة طفل اسكتلندي وأمه توجه تحذيرا للأهالي

شفق نيوز / كشفت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، وفاة طفل أثناء تجربته "تحدي الإغماء" أو "تحدي الخنق"، بعدما شاهده على موقع "تيك توك"، في حالة هي الثانية من نوعها بهذا التحدي، وفيما وجهت أمه تحذيراً بمراقبة الأهالي لأبنائهم، كشف التطبيق عن اجراءات اتخذها لمنع التطبيق.

وقالت صحيفة The Times البريطانية، إنه "تم العثور على الطفل ليون براون (14 عاماً) في غرفته دون حراك بمدينة لاناركشاير الاسكتلندية، إثر تقليده للتحدي الخطير المنتشر باسم (تحدي الإغماء أو تحدي الإغماء)".

والتحدي المعروف بـ"تحدي الإغماء" يشجع الناس على خنق أنفسهم إلى أن يفقدوا الوعي، وهذا يؤدي إلى تراجع مستويات الأوكسجين، وبالتالي حدوث إغماءات وإصابات في الدماغ.

من جهتها؛ حذرت والدة الطفل براون، لورين كيتنغ، الآباء الآخرين من مخاطر لعبة الخنق التي أصبحت شائعة بين الأطفال على تطبيق "تيك توك"، وارتبطت بوفاة عشرات الأطفال في الولايات المتحدة.

كيتنغ قالت في تصريح لصحيفة Daily Record: "أخبرني أحد أصدقاء ليون أنه كان يؤدي التحدي معهم على فيس تايم، بعد أن رأوه على تيك توك".

وأضافت: "أخبرتني طفلة من المجموعة التي كانت تتابعه على فيس تايم أنهم كانوا يتصورون أنهم سيستيقظون، لكن ليون لم يعد، ولم تسر الأمور بالشكل الصحيح، وأنا علمت بهذا التحدي بعد ما حدث لأرتشي باترسبي".

كيتنغ تابعت قائلة: "لكنك لا تتوقع أن يكون ابنك أنت هو من يفعل ذلك، من فضلكم حذروهم، هذه التحديات على الإنترنت لا تستحق حياتهم. ولا تستحق الإعجابات أو أي شيء يفعلونه من أجلها".

وأشارت الأم إلى أن "ابنها كان طفلاً مرحاً وسعيداً، وكان يحب إضحاك الآخرين، وأضافت: "كان يعني الكثير لي".

من ناحيته؛ أعلن تطبيق "تيك توك" أنه أزال مقاطع "تحدي الإغماء"، و"فرض بعض الإجراءات لمنع المستخدمين من البحث عنه".

بدوره، قال متحدث باسم "تيك توك": "قلوبنا مع عائلة ليون براون في هذا الوقت العصيب، ونؤكد أن سلامة مجتمعنا هي أولويتنا، وأننا نتعامل مع أي شكوى عن التحديات الخطيرة بجدية، ومحتوى من هذا النوع محظور على موقعنا، وسيُحذف في حالة العثور عليه".

وكان هذا التحدي قد تسبب في وقت سابق في إصابة طفل بريطاني، هو أرتشي باترسبي (12 عاماً) بإصابة خطيرة في الدماغ أدت إلى وفاته.

وجاءت وفاة باترسبي بعدما فصل مستشفى العاصمة البريطانية لندن، السبت 6 أغسطس/آب 2022، أجهزة الإنعاش عنه، بعدما خسر والداه معركة قانونية طويلة ومؤثرة، من أجل إبقائه موصولاً بها.