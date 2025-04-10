التنافس بين 3 جنسيات.. تعرف على قائمة أفلام مهرجان كان السينمائي

شفق نيوز/ كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي، يوم الخميس، عن قائمة الأفلام التي ستُقدم عروضها الأولى بالدورة الـ78.

ومن المقرر انطلاق هذه الدورة من المهرجان يوم 14 مايو/أيار المقبل، ويتصدر المتنافسين على جائزة السعفة الذهبية المخرج الإيراني جعفر بناهي، والأمريكي ويس أندرسون، والفرنسية جوليا دوكورنو التي تطمح لتكرار فوزها بالجائزة، إلى جانب الثنائي البلجيكي جان بيار ولوك داردين الساعيين لإضافة جائزة ثالثة لسجلهما، وسيحضر الممثل الأمريكي توم كروز، مع أحدث أجزاء سلسلة "مهمة مستحيلة"، خارج المسابقة الرسمية.

وتتجه الأنظار حاليا نحو الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان كان السينمائي، حيث يحتدم التنافس بين نخبة من صناع السينما العالميين للفوز بجائزة السعفة الذهبية المرموقة. ويبرز في مقدمة المتنافسين المخرج الإيراني البارز جعفر بناهي، إلى جانب المخرج الأمريكي الشهير ويس أندرسون الذي يقدم عملا يضم كوكبة من نجوم الصف الأول.

كما تشهد المنافسة عودة المخرجة الفرنسية الموهوبة جوليا دوكورنو، التي تسعى لتحقيق فوز تاريخي ثان بالجائزة. وينضم إليهم المخضرمان البلجيكيان جان بيار ولوك داردين، اللذان يطمحان إلى إضافة سعفة ثالثة إلى رصيدهما الحافل بالإنجازات.

وفي سياق المؤتمر الصحافي الذي عقده المندوب العام للمهرجان تييري فريمو يوم الخميس الماضي، كُشف النقاب عن قائمة المخرجين العشرين المتنافسين، والتي شهدت حضورا نسائيا لافتا بلغ ست مخرجات.

وتسجل الدورة الحالية مشاركة أولى في المسابقة الرسمية للممثلة والمخرجة الفرنسية من أصل تونسي، حفصية حرزي، البالغة من العمر 38 عاما. كما يشارك سيد أفلام الرعب الأمريكية الصاعد آري أستر، الذي يقدم فيلما يترقبه النقاد والجمهور على حد سواء، ويتناول الانتخابات البلدية في بلدة أمريكية صغيرة، ويؤدي فيه النجم يواكين فينيكس دور البطولة.

إلى جانب المسابقة الرسمية، تشهد أقسام المهرجان الأخرى وخارجه عروضا سينمائية متنوعة ومثيرة للاهتمام. ومن بين هذه العروض، يترقب الجمهور بشغف تجربة الإخراج الأولى للنجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون، بالإضافة إلى فيلم آخر يقف خلف كاميرته ممثل آخر هو هاريس ديكنسون. كما يُعرض فيلم روائي طويل يستعرض حياة مغني فرقة "يو تو" الشهيرة، بونو. ويُعرض أيضا فيلم مقتبس عن رواية "اختفاء جوزيف منغيليه" للكاتب أوليفييه غيز، والذي أخرجه المخرج الروسي المنفي كيريل سيريبرينيكوف.

تستمر فعاليات المهرجان وسط ترقب واسع لمعرفة من سيحصد الجوائز الكبرى ويكتب اسمه في تاريخ السينما العالمية.

على الجانب الفرنسي، تضمن الاختيار الرسمي الفيلم الجديد لسيدريك كلابيش، وهو فيلم روائي مستوحى من حياة المليارديرة ليليان بيتانكور من بطولة إيزابيل أوبير، وفيلما روائيا طويلا من إخراج ريبيكا زلوتوفسكي، مع جودي فوستر ودانيال أوتوي، وفيلما لأليكس لوتز مقتبسا من رواية "كونيمارا" Connemara لنيكولا ماتيو.

وسبق للمنظمين أن أعلنوا أن الممثل الأمريكي توم كروز سيكون حاضرا في 14 أيار/مايو المقبل لمواكبة عرض أحدث أجزاء سلسلة أفلام "ميشن: إمبوسيبل" (أو "مهمة مستحيلة") خارج المسابقة الرسمية، وأن سعفة ذهبية فخرية ستُمنح إلى الممثل روبرت دي نيرو.

ومن المقرر أن يُستكمل الأسبوع المقبل الإعلان عن تفاصيل الأفلام المختارة رسميا في المهرجان الذي يُفتتح في 13 ايار/مايو، وتتولى النجمة جولييت بينوش رئاسة لجنة التحكيم فيه. ويُعرض في الافتتاح فيلم روائي طويل هو الأول للمخرجة الفرنسية أميلي بونان.