"التفحيط" يثير امتعاضاً عراقياً.. ممارسوها يطالبون ببدائل والمرور تلاحقهم بالـ"25"

شفق نيوز/ تنتشر بين الأوساط الشبابية في العراق، هواية "تفحيط" السيارات خلال الآونة الأخيرة، ما يثير إزعاجاً مزدوجاً لسائقي المركبات لما تسببه من إعاقة لحركة السير عند ممارستها في الشوارع العامة، والسكان بسبب ضجيج المحركات المرتفع بالإضافة إلى خطورتها على ممارسيها، فيما تتوعد مديرية المرور العامة بحجز وتغريم مرتكبي هذه المخالفات.
و"التفحيط" هي مجموعة حركات يقوم بها سائق العجلة، وهو ما يجعلها تنزلق مع التحكم فيها.
"نريد ساحات للتفحيط"
يشير المواطن حسين سجاد من محافظة النجف، إلى أن "التفحيط هواية لدى بعض سائقي السيارات، وفي ظل عدم وجود ساحات يقضي فيها الشباب وقتهم، يلجأون إلى ممارسة هذه الهواية في الشوارع العامة، ما قد يتسبب بوقوع حوادث فضلاً عن إزعاج السائقين الآخرين".
ويدعو سجاد (23 عاماً) ولديه سيارة من نوع "تشارجر" خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، الحكومة إلى "التوجه لإنشاء ساحات داخل المدن مُخصصة لهذه الهواية، بدلاً من الاضطرار إلى التوجه مع أصحاب السيارات الرياضية لمناطق بعيدة لممارستها".
ويتفق المراقب للشأن العراقي، ميثم الخلخال، مع ما طرحه حسين سجاد بشأن توفير أماكن مخصصة لاستيعاب هذه الفئة من الشباب، لافتاً إلى أن "التفحيط ليس ظاهرة عراقية فحسب، بل توجد في دول أخرى، إلا أن في تلك البلدان توفّر ساحات لها".
ويشدد الخلخال خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، على ضرورة "محاسبة من يمارس التفحيط في الشوارع العامة، للحد من انتشار هذه الظاهرة المخالفة لقانون المرور".
"التفحيط رعونة"
بدورها ترصد مديرية المرور العامة، مخالفات تثير إزعاج المواطنين، منها "السرعة الشديدة، وارتفاع الأصوات المُزعجة، والسياقة بتهور ورعونة"، وهو ما يسمى بـ"التفحيط"، وفق مدير إعلام وعلاقات مديرية المرور العامة، العميد زياد القيسي.
ويؤكد القيسي لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز المديرية تُعاقب بحجز المركبة والغرامة كل سائق مركبة يُطلق الأصوات من خلال العادم (الصالنصة) عبر ثقبها أو وضع مضخّم صوت لها، أو يقوم بالتفحيط بعجلته".
غرامات قانون المرور
وتُعاقب المادة 25 الفقرة (ب) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، بـ"غرامة مقدارها (200) ألف دينار، من قاد المركبة بإهمال ورعونة، أو بسرعة تزيد على المقررة قانوناً، أو بصورة مُعاكسة لوجهة المرور"، بحسب المحامي علي الحمداني.
ويضيف الحمداني خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، وكذلك كل من "خالف قواعد السير والمرور على الطريق السريع، أو لم يمتثل لإشارات المرور الضوئية أو إشارات رجل المرور التنظيمية، وغيرها من المُخالفات الواردة في الفقرة أعلاه".