التصنيع في عصر الصناعة العالمية 4.0

يتطلب صنع سيارات مركزة عالميًا وجود مصانع متسقة في ممارساتها وهذا هو السبب في أن جيلي أوتو اتجهت نحو تطبيق ممارسات الصناعة 4.0 في جميع منشآتها الجديدة التي تنتج السيارات القائمة على CMA.

تحدث ثورة صناعية جديدة بصمت في جميع أنحاء العالم وتقود الطريق في الصين ، وكذلك في قطاع السيارات هي جيلي.

يدخل التصنيع عصر الصناعة 4.0 حيث تجتمع أجهزة الكمبيوتر والأتمتة معًا بطريقة غير مسبوقة. لسنوات ، كانت جيلي تنتقل بهدوء نحو ممارسات الصناعة 4.0 العالمية القائمة على هياكل المركبات المعيارية العالمية للمجموعة ؛ BMA و CMA و PMA الكهربائي النقي. تسمح هذه الهياكل للمجموعة بصنع العديد من المنتجات الفريدة التي تستند إلى بنى أساسية "بسيطة" نسبيًا على خطوط إنتاج عالية المرونة في جميع أنحاء الصين ، وفي المستقبل - أوروبا.

استبعد إطلاق الطراز الأول من جيلي أوتو القائم على الهندسة المعيارية المدمجة (CMA) ، كان Tugella هو افتتاح أول مصنع CMA لها.

تم تطوير CMA من جيلي بالاشتراك مع شركة سيارات فولفو من قبل أكثر من 2000 من كبار مهندسي السيارات في مركز جيلي الصيني لتكنولوجيا السيارات الأوروبية (CEVT) في جوتنبرج. يضع CMA الأساس لدخول جيلي أوتو إلى عصر الصناعة العالمية 4.0. يعد افتتاح أول مصنع إنتاج لشركة جيلي حصريًا لمنتجات CMA جزءًا من نظام عالمي أوسع.

تعد هياكل جيلي أكثر من مجرد منصة للمنتجات ، حيث تشمل هياكل المركبات المعيارية عملية تطوير المنتج ونظام الإنتاج بالكامل. لقد وضعوا معايير استخدام التكنولوجيا ، وأدوات الإنتاج ، وتدفق عملية التطوير ، وبالطبع سلسلة التوريد ، على سبيل المثال لا الحصر.

يقع أول مصنع CMA التابع لشركة Geely في خليج Hangzhou ، والذي يقع بالقرب من حرم البحث والتطوير القوي لشركة Geely والذي يضم 8000 شخص. وهذا يسمح بالتفاعل السريع بين الفرق التي تقوم بتطوير السيارة وتلك التي تنتج السيارة ، مما يعني أن الجودة أعلى من أي وقت مضى.

ويُعد هذا أيضًا أول مصنع "توأم رقمي" لشركة جيلي. بالإضافة إلى المصنع المادي ، يحتوي مصنع Geely CMA على توأم رقمي محاكى ، والذي يضمن من خلال المراقبة في الوقت الفعلي والبيانات الضخمة إمكانية تتبع كل عملية وتحليلها بدقة مذهلة - يمكن لمهندسي جيلي التحقق من المقدار الصحيح من عزم الدوران وتعيينه على الترباس ، يمكنهم التحقق من من قام بتثبيته وما إذا كانت هناك أية مشكلات في المستقبل ، مما يؤدي إلى إنشاء كميات هائلة من البيانات التي تتسم بالشفافية وسهلة الفهم.

نقطة أخرى مضافة هي أنه مع زيادة كميات الرقمنة ، يمكن محاكاة عملية الإنتاج باستمرار وتحسين العملية باستمرار. مثل الطبيعة المعيارية لـ CMA ، فإن المصنع نفسه معياري أيضًا. يمكن تبديل الأدوات والقوالب للداخل والخارج لإنتاج نماذج مختلفة على معمارية CMA. هذا المصنع الجديد هو منشأة عالمية المستوى تضع معيارًا عالميًا لتصنيع السيارات الذكي وهو أكثر من علامة فارقة في تاريخ صناعة السيارات في الصين.

يتكون المصنع من أربعة قطاعات ، ثلاثة منها مؤتمتة بنسبة 100٪. تبدأ المنتجات في متجر الختم الذي يحتوي على خط إنتاج آلي بنسبة 100٪ من خمس خطوات مغلق بالكامل. يمكن لروبوت قياس الضوء الأزرق عالي الدقة اكتشاف الانحرافات التي تصل إلى 0.05 مم وإجراء التعديلات أثناء إنتاج الأجسام المختومة. يمكن تبديل قوالب الطوابع بين 3-5 دقائق لإنتاج نماذج مختلفة.

بعد ذلك ، تذهب القطع المختومة إلى ورشة اللحام والتي هي أيضًا مؤتمتة بالكامل من خلال استخدام 395 روبوت لحام KUKA ألماني. يستخدم متجر اللحام التقنيات الأكثر تقدمًا في الصناعة مثل اللحام بالليزر للاختراق العميق ولحام المسامير الأوتوماتيكي ولحام Arplas. تم استخدام هذه التقنيات بشكل حدسي بطريقة تعمل على تحسين جودة المنتج ، على سبيل المثال لحام Arplas الذي يحتفظ بشكل أفضل بمظهر السطح مع القليل من التشوه أو عدم التشوه والحد الأدنى من الضغط الحراري ، يتم استخدامه على حواف إطارات النوافذ في Xing Yue. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام تقنيات متقدمة لمراقبة الجودة مثل الرؤية الآلية والقطع بالليزر وروبوتات القياس الرقمية لضمان دقة اللحامات وأن الجسم المنتج يفي بمعايير السلامة والموثوقية الخاصة بـ CMA.

في متجر الدهان المحكم بيئيًا ، تقوم روبوتات DURR الألمانية بشكل مستقل بتطبيق معاطف موحدة من الطلاء على الجزء الخارجي للسيارة. باستخدام نظام التقاط رذاذ الطلاء الأكثر تقدمًا في الصناعة ، يمكن لمحل الدهان تحقيق معدل إعادة تدوير بنسبة 80-95٪. يتم تقليل الانبعاثات والنفايات باستخدام المؤكسد الحراري المتجدد وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي المتقدمة قبل إعادة استخدامها مرارًا وتكرارًا ، مما يقلل من النفايات ويقلل من انبعاثات الكربون في جيلي.

ورشة التجميع النهائي مقسمة إلى خمسة خطوط رئيسية ؛ المعدات الكهربائية والتجميع الفرعي الداخلي والخارجي والشاسيه والأجزاء. تم اعتماد عملية تجميع متكاملة مؤتمتة للغاية مع أدوات تشديد مكونة رقميًا يمكنها إحكام 52 نقطة في نفس الوقت ، مما يضمن سلامة واتساق مجموعة المركبة بالكامل. يتميز نظام التعريف المرئي بدقة موضع تشديد تبلغ ± 0.25 مم ونطاق انحراف عزم الدوران بنسبة ± 3٪ ، وهو أكثر صرامة من المعيار بين العلامات التجارية الفاخرة بنسبة ± 5٪.

قد تكون Tugella Coupe SUV هي أول منتج يتم إنتاجه هنا ، ولكن ستنضم إليها قريبًا سيارات جيلي الأخرى القائمة على CMA. يمثل هذا المصنع مرحلة جديدة من التطور للعلامة التجارية ، والتي تضعها في طليعة التصنيع العالمي. مع المنتجات العالمية والمعايير العالمية والإنتاج العالمي من خلال CMA ، تم تعيين مؤسسة جيلي في عصر الصناعة العالمية 4.0. خطوة بخطوة ، الطريق إلى مستقبل جيلي العالمي يتم الكشف عنه.