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التدخين يقتل العراق: وفاة كل 20 دقيقة !

Category: منوعـات

Date: 2022-07-17T12:12:25+0000
التدخين يقتل العراق: وفاة كل 20 دقيقة !

 

شفق نيوز/ ذكر موقع "ميدريفا" الطبي أن التدخين يقتل عراقيا كل 20 دقيقة، وان كلفة السجائر يوميا على العراق تبلغ أكثر من مليون دولار.

 وفي تقرير للموقع المتخصص بالأخبار الطبية والذي يتخذ من هونغ كونغ مقرا له، نقل عن رئيس مكتب مكافحة التبغ التابع لوزارة الصحة العراقية عباس جبار صاحب، فإن احصاءات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن مدخنا عراقيا يموت كل 20 دقيقة.

ولفت التقرير الذي نشر تحت عنوان "التدخين يقتل العراق" وترجمته وكالة شفق نيوز، الى أن تكلفة السجائر في العراق تبلغ 1،367،000 دولار يوميا، في حين يقدر موقع "أطلس التبغ" لمكافحة التدخين، أن متوسط ​​استهلاك المدخن العراقي يبلغ 1،243 سيجارة كل سنة.

وتابع التقرير أن قانون مكافحة التدخين في العراق عفا عليه الزمن ويجب اعادة صياغته من أجل تعزيز حماية الصحة العامة، مضيفا أن القانون يحظر التدخين في وسائل النقل العام.

 لكنه اشار الى انه في أذهان المدخنين العراقيين، فان القانون شبه غائب لأن التدخين متاح بشكل واسع، بينما تبلغ قيمة المخالفة للمدخن في الأماكن المغلقة، عشرة آلاف دينار عراقي (حوالي 7 دولارات).

وأضاف التقرير؛ ان من المحظور قانونا الإعلان عن منتجات التبغ او رعايتها او الترويج لها باي شكل من الاشكال.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 80 % من ال 1.3 مليار مدخن في العالم يقيمون في دول الاقتصادي النامي، وأن التدخين الذي يؤدي الى وفاة 8 ملايين شخص سنويا، يتسبب بالاصابة بالسرطان وامراض القلب والاوعية الدموية.

ترجمة: وكالة شفق نيوز

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