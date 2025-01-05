التخلص من نزلات البرد بهذا المشروب المنزلي

شفق نيوز/ مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يعاني الكثيرون من نزلات البرد، التي قد تلازم البعض لمدد طويلة، البعض يسارع بالذهاب للطبيب أو تناول أدوية الإنفلونزا الاعتيادية، إلا أنه قد يمكنك السيطرة على دور البرد في بداياته بالأساليب الطبيعية والمشروبات المنزلية.

فبالفعل يلجأ الكثيرون إلى المشروبات الساخنة لتخفيف أعراض مشكلات الجهاز التنفسي، إلا أنه ليست جميع المشروبات قادرة بالفعل على علاجك من نزلات البرد والإنفلونزا.

وبحسب خبيرة التغذية الأميركية كيلي كونيك، فإن هناك مشروبا منزليا يعتبر مثاليا في هذا الشأن، حيث إن تأثيره إيجابي وعميق على صحة الجهاز التنفسي.

وبحسب ما نقلت عنها شبكة "فوكس نيوز" Fox News الأميركية، قالت كونيك: "هذه واحدة من وصفاتي المفضلة للمساعدة في مكافحة نزلات البرد الشتوية، وتسكين التهاب الحلق، وتتكون الوصفة من مزيج العسل والشاي الأخضر وشاي النعناع".

وأشارت إلى أن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة الطبيعية لدعم نظام المناعة الصحي، ويمكن أن تساعد إضافة شاي النعناع إليه في تهدئة الجيوب الأنفية، مضيفة أن "العسل يعمل أيضاً كمثبط طبيعي للسعال ومهدئ للحلق".

يذكر أن هناك العديد من العلاجات الطبيعية لنزلات البرد والإنفلونزا، فوفقاً لما أكدته الدراسات، فإن أفضل هذه العلاجات هي الشاي، والحساء (خاصة حساء الدجاج)، والزنجبيل، والكركم، والعسل، والتوت الأسود، وفيتامين "سي" الموجود بفواكه عديدة مثل الحمضيات كالليمون، والبرتقال، وكذلك في الطماطم، والفلفل، والكرنب، والبروكلي، والسبانخ، والأناناس.

وكذلك الزنك من المعادن الهامة التي تساعد في مقاومة والوقاية من نزلات البرد، والذي يوجد في اللحوم والبيض والمكسرات والبقوليات والمحار بشكل أساسي.