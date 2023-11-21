البيرو.. العثور على 5 مومياوات يعود عمرها لأكثر من 1000 عام

شفق نيوز/ عثر علماء آثار خلال عمليات الحفر الجارية في أثري، بالقرب من نهر ريماك في العاصمة البيروفية ليما على 5 مومياوات عمرها أكثر من 1000عام، كما تم العثور على درج يعود تاريخه الى 3500 عام قبل الميلاد

وتشير وكالة Andina للأنباء في بيرو، إلى أن المومياوات التي عثر عليها هي لأربعة أطفال والخامسة لشخص بالغ في موقع لا فلوريدا، إذ يخطط العلماء لنقلها إلى المختبر لدراستها وتحليل مكونات الأنسجة التي دفنت فيها.

وبالإضافة إلى ذلك اكتشف علماء الآثار درجا يعود تاريخه إلى 3500 عام قبل الميلاد.

يذكر أن الجدل مستمر في العالم بشأن المومياوات التي اكتشفت ونقلت لاحقا إلى المكسيك من قبل هايمي موسان عالم الأجسام الطائرة مجهولة الهوية، الذي أكد في الجلسة الأولى للبرلمان المكسيكي أنها تعود إلى كائنات فضائية. ولكنه في الجلسة الثانية وبعد دراسات ومشاورات مع مجموعة علماء أعلن أنها تعود لمخلوقات أكثر تطورا من الإنسان المعاصر "أحفاد الإنسان".